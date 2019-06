Agents of S.H.I.E.L.D. 6, Sarge e May a confronto nel promo dell'episodio 5

TV News Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

di Giuseppe Benincasa - 21/06/2019 16:24 | aggiornato 21/06/2019 16:29

Ma Sarge è buono o cattivo?

2 condivisioni

Il quarto episodio della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ha visto la cattura di Melinda May (interpretata da Ming-Na Wen) da parte di Sarge (Clark Gregg) e del suo gruppo. L'episodio fa nascere diversi interrogativi su quale possa essere la missione di Sarge sul pianeta Terra.

Nel video promozionale (che potete vedere in testata a questo articolo) si fa accenno alla scopo di Sarge. Una frase di Melinda fa intendere che c'è più di quello che si pensa nella missione del sosia di Phil Coulson: "Non crei queste cose, stai cercando di fermarle". Con "queste cose" si riferisce ai soggetti che si trasformano in mostri e che ospitano un parassita capace di controllare i loro corpi. Come ricorderete l'agente Keller è stata una delle vittime nel quarto episodio della serie.

L'idea che Sarge possa perseguire un buon fine, seppure con modi violenti, potrebbe portare a una collaborazione tra il team di alieni e gli agenti dello S.H.I.E.L.D.

La seconda parte del video promozionale fa pensare che finalmente Fitz (Iain De Caestecker) e Simmons (Elizabeth Henstridge) possano incontrarsi ma non senza difficoltà.

La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. è composta da 13 episodi e la serie è stata già rinnovata per la settima stagione (che è già in produzione). Agents of S.H.I.E.L.D. va in onda ogni lunedì alle 21.00 in prima TV assoluta su FOX, inoltre la serie Marvel Television è disponibile anche on demand e su Sky Go.

Le buone intenzioni di Sarge permetteranno al suo team di collaborare con gli agenti dello S.H.I.E.L.D., per affrontare una minaccia più grande?