Amsterdam: robot per aiutare la città a sfruttare i canali d'acqua

Dopo una serie di sperimentazioni partite nel 2016, si è giunti a un modello stampato in 3D che riduce i costi di produzione. Ora i ricercatori si concentreranno sul sistema di ricarica tramite docking station - attualmente le Roboat possono connettersi in 10 secondi appena - e nel creare prototipi più grandi che doneranno stabilità all’imbarcazione.

Concentriamoci sul primo quesito. Roboat è uno scafo rettangolare in grado di operare autonomamente e grazie a una serie di sensori (come il GPS e le telecamere) può interagire con l’ambiente circostante o unirsi ad altri Roboat.

A unirsi in questa soluzione futuristica sono stati il MIT e l’Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solution (AMS Institute) che sono impegnati in una ricerca in corso da diversi anni. Ma cos’è Roboat e a cosa serve?

Amsterdam è una città affascinante con quel suo dedalo di 165 canali e corsi d’acqua che l’attraversano in lungo e in largo. Città atipica, problemi atipici, soluzioni atipiche. E qui nasce il progetto Roboat di cui seguiranno i dettagli.

