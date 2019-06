Avengers: Endgame torna al cinema con alcuni contenuti extra

Cinema

di Laura Silvestri - 21/06/2019 12:57 | aggiornato 21/06/2019 13:01

Siete pronti a rivivere tutti insieme l'ultima avventura dei Vendicatori? Avengers: Endgame tornerà nelle sale, ma non solo: al termine del film non andate via, perché ci saranno dei contenuti aggiuntivi.

28 condivisioni

Lo ha dichiarato Kevin Feige durante il press tour londinese di Spider-Man: Far From Home: Avengers: Endgame tornerà al cinema.

Secondo quanto rivelato inizialmente ai microfoni di Comicbook, Feige avrebbe anticipato il ritorno della pellicola nelle sale, con tanto di contenuti extra dopo i titoli di coda.

È quel che faremo. Non so se è stato ufficialmente annunciato, e non so granché... Ma lo faremo il prossimo week-end.

Avrebbe detto il Presidente dei Marvel Studios in una prima dichiarazione.

ComicBookMovie ha poi fornito degli approfondimenti al riguardo, sempre riportando le parole di Feige.

Non è un extended cut, ma con una piccola spinta di marketing, la versione che uscirà al cinema questo week-end avrà dei contenuti aggiuntivi alla fine del film. Se rimarrete per i titoli di coda, troverete una scena tagliata, un piccolo tributo, e qualche sorpresa.

HD Marvel Studios

Adesso, IGN riporta ulteriori dettagli: la durata della pellicola arriverà ora a 188', con sette minuti di contenuti aggiuntivi. L'uscita di Avengers: Endgame with Bonus Content (come è stato ufficialmente denominato) è prevista per il 28 giugno negli Stati Uniti.

Questa la descrizione fornita per la proiezione dalla catena Cinemark riportata su Reddit:

Dopo gli eventi di Infinity War, l'universo è in rovina. Gli Avengers torneranno un'ultima volta per vanificare le azioni di Thanos e riportare ordine nell'universo. [La proiezione] include sette minuti di contenuti extra e un tributo a Stan Lee.

Non è chiaro se ci sono piani per portare l'iniziativa anche al di fuori degli USA.

Avengers: Endgame ha macinato record su record e potrebbe ancora superare Avatar come film di maggior successo al botteghino; questa astuta mossa potrebbe garantire ulteriori vantaggi in tal senso.