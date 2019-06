Darren Criss e Naomi cantano insieme a Whole New World da Aladdin

CinemaCelebrityTV News

di Chiara Poli - 21/06/2019 10:43 | aggiornato 21/06/2019 10:48

Un'inedita coppia musicale: la voce italiana per le canzoni di Jasmine in Aladdin e Darren Criss, ex star di Glee e premiatissimo per L'assassinio di Gianni Versace. Hanno cantato insieme al Sardinia Film Festival.

Darren Criss, ex star di Glee fresco di reunion nel suo locale di Los Angeles con gli amici del cast e pluripremiato interprete del serial killer Andrew Cunanan in American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, è in Italia.

Al Sardinia Film Festival, per la quattordicesima edizione, Darren Criss è stato fra gli ospiti del festival che si protrarrà fino al 7 luglio.

Ed è proprio a Sassari, presso la sede del Cineclub Sassari che ha dato origine al Festival, che ha incontrato fra gli altri ospiti la cantante di X-Factor 2018 Naomi Riveccio, con la quale ha cantato in duetto A Whole New World (Il mondo è mio nella versione italiana), dalla colonna sonora di Aladdin.

Il film Disney del 1992 è stato celebrato anche per l'arrivo nelle sale di Aladdin, la versione con attori in carne e ossa e Will Smith nei panni del Genio della Lampada.

Naomi è interprete delle canzoni di Jasmine, la principessa del film, nella versione italiana.

Dopo aver cantanto da solista sul palco, Naomi è stata raggiunta da Darren, che l'ha accompagnata al pianoforte per interpretare la nuova versione della celebre canzone del film, vincitore di un Premio Oscar e firmata dal compositore Alan Menken.

L'inedita coppia musical ha incantato il pubblico e il video della loro esibizione ha subito fatto il giro del web.

Dopo aver conquistato un raro primato, ovvero la tripletta dei prestigiosi premi Golden Globe, Emmy e SAG Award per il ruolo di Cunanan, Darren Criss ha molti progetti per il futuro, sia sul fronte musicale - ricordiamo che insieme al cast di Glee ha girato il mondo tenendo concerti di grande successo - che su quello cinematografico.

Dopo il film All You Ever Wished For, storia d'amore ambientata in Italia, ha appena finito di girare Midway, attualmente in fase di post-produzione.

Si tratta della nuova pellicola di Roland Emmerich (Independence Day, The Day After Tomorrow), incentrato sulla battaglia di Midway durante la Seconda Guerra Mondiale.

Accanto a Criss, nel cast pieno di star, ci sono Aaron Eckhart (Il cavaliere oscuro), Woody Harrelson (Benvenuti a Zombieland, True Detective), Dennis Quaid (già diretto da Emmerich in The Day After Tomorrow), Patrick Wilson (protagonista nella saga horror The Conjuring), Mandy Moore (This is Us), Jake Weber (Medium) e Luke Evans (La bella e la bestia).