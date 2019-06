I film al cinema nel weekend del 22 e 23 giugno 2019

Cinema

21/06/2019

Sentimenti, emozioni, brividi, risate e molto altro ancora. Il weekend del 22 e 23 giugno porta al cinema una selezione di film capace di appassionare tutti gli spettatori.

Tempo d'estate, tempo di emozioni. Nel primo fine settimana della stagione più calda dell'anno, in sala arrivano ben 8 novità.

Il genere drammatico è il più rappresentato e comprende titoli come Arrivederci professore, con un intenso Johnny Depp, e Rapina a Stoccolma, cronaca romanzata di un fatto realmente accaduto. Ma c'è spazio anche per la commedia, rappresentata dalla pellicola francese La prima vacanza non si scorda mai, e per l'horror, con il remake di un vero e proprio cult, La bambola assassina.

Commedie

La prima vacanza non si scorda mai

Commedia - Francia, 2019 - Durata 102 Min.

Ben e Marion hanno 30 anni, sono single e finiscono per incontrarsi su Tinder. Il primo appuntamento è entusiasmante e... decidono di partire insieme per le vacanze. Ma sarà una buona idea? Ben è ipocondriaco e abitudinario, Marion non ha paura di nulla (o quasi) e ama l'avventura. I due scelgono come destinazione la Bulgaria, una sorta di compromesso tra le mete originali di entrambi (Biarritz per lui e Beirut per lei), e si lanciano all'avventura. Ma (ovviamente) i problemi non tardano ad arrivare...

Il film è diretto da Patrick Cassir ed è interpretato da Jonathan Cohen, Camille Chamoux, Jérémie Elkaïm, Camille Cottin, Dominique Valadiè, Aleksandar Aleksiev.

Drammatici

Rapina a Stoccolma

Drammatico, Storico, Biografico, Commedia - USA, Canada, 2018 - Durata 92 Min.

Stoccolma, 1973. Lars Nystrom assalta la banca centrale della città per quella che sembra una rapina, ma ben presto rivela un secondo fine. L'uomo vuole ottenere il rilascio del socio, Gunnar, e prende in ostaggio i clienti e i dipendenti. Le ore si trasformano in giorni e tra il rapinatore e i suoi prigionieri si instaura una strana empatia. In particolare, Lars si lega a Bianca, una giovane donna, moglie e madre di due bambini.

Diretta da Robert Budreau, la pellicola conta sulla presenza di Ethan Hawke, Mark Strong, Noomi Rapace, Christopher Heyerdahl, Thorbjørn Harr, Bea Santos, Shanti Roney, Mark Rendall, John Ralston, Gustaf Hammarsten, Ian Matthews.

Arrivederci professore

Drammatico, Commedia - USA, 2018 - Durata 90 Min.

Richard ha 50, insegna letteratura inglese al college e ha una vita ordinaria. Ma tutto cambia quando scopre di avere una grave malattia. L'uomo ripensa alla propria esistenza e si rende conto di non essere mai stato davvero sé stesso, né di avere mai fatto quello che realmente voleva. Così si libera da tutte le convenzioni e inizia a vivere intensamente ogni giorno. Caccia dalle sue lezioni gli studenti che non sono interessati ed esorta gli altri a liberare la propria voce, beve fino a stordirsi, sperimenta nuove avventure sessuali e cerca di dare quanto più amore possibile a sua figlia.

Il film è diretto da da Wayne Roberts e annovera nel cast Johnny Depp, Zoey Deutch, Ron Livingston, Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Siobhan Fallon Hogan, Paloma Kwiatkowski, Odessa Young.

Lucania - Terra Sangue e Magia

Drammatico - Italia, 2019 - Durata 85 Min.

Rocco e Lucia sono padre e figlia e vivono nella magica e selvaggia Lucania. La giovane non parla da quando ha perso la madre, Argenzia, ma può sentire la presenza della donna e comunicare con lei. Però l'uomo, che la vede parlare al vento, pensa che sia pazza e la sottopone ai riti di guarigione di una maga contadina. I due sembrano destinati a non capirsi mai, ma la distanza tra loro inizia a colmarsi dopo una tragedia. Quando Rocco rifiuta l'offerta di seppellire rifiuti tossici nella sua terra in cambio di denaro e uccide una persona per difendersi, padre e figlia fuggono tra le montagne, in un viaggio di espiazione, formazione e conoscenza.

Diretta da Gigi Roccati, la pellicola è interpretata da Angela Fontana, Giovanni Capalbo, Pippo Delbono, Maia Morgenstern, Christo Jivkov, Marco Leonardi, Luciana Paolicelli, Cosimo Fusco, Nando Irene, Antonio Infantino, Erminio Truncellito.

Sir - Cenerentola a Mumbai

Drammatico - India, Francia - Durata 96 Min.

Ratna è una giovane vedova, che ha lasciato il piccolo paese dove abitava per iniziare una nuova vita a Mumbai. La donna fa la cameriera nel lussuoso appartamento del ricco Ashwin e lei e il suo datore di lavoro non potrebbero essere più diversi. Non solo per estrazione sociale, ma anche per approccio all'esistenza. Tanto Ratna è piena di speranza e determinata, così Ashwin è disilluso e senza obiettivi. Contro ogni aspettativa (o forse no), la loro grande diversità si rivela un punto di incontro.

Il film è diretto da Rohena Gera e conta sulla presenza di Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, Ahmareen Anjum, Rahul Vohra.

Horror

La bambola assassina

Horror - USA, 2019 - Durata 120 Min.

Andy si è appena trasferito con la madre Karen in una nuova città e fatica ad adattarsi al cambiamento. Inoltre, non vede di buon occhio la relazione della donna con l'ultimo compagno, Shane. Per aiutare il figlio e ritrovare complicità, Karen gli regala il giocattolo più in voga del momento, l'ipertecnologica bambola Buddi. Ma l'esemplare che finisce nelle mani di Andy non è come tutti gli altri. Un operaio della fabbrica che produce le bambole l'ha sabotata prima di suicidarsi e Chucky, questo il nome scelto dal ragazzino per il suo nuovo amico, è un vero e proprio robot assassino a piede libero.

Diretta da Lars Klevberg, la pellicola annovera nel cast Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman, David Lewis, Ty Consiglio, Beatrice Kitsos, Hannah Drew, Kristin York, Veenu Sandhu, Carlease Burke.

Musicali

Il flauto magico di Piazza Vittorio

Musicale - Italia, Francia, 2018 - Durata 83 Min.

Nei giardini di Piazza Vittorio, che si animano per magia durante la notte, il principe Tamino va in soccorso della bella principessa Pamina, prigioniera del malvagio stregone Sarastro, insieme all'uccellatore Papageno. I due possono contare su un flauto magico e un Glockenspiel (carillon) fatato, donati loro dalle Dame della Regina della Notte, madre di Pamina.

Il film è un adattamento della celebre opera di Mozart, Il flauto magico, e conta sulla regia di Mario Tronco, Gianfranco Cabiddu. Gli interpreti sono Fabrizio Bentivoglio, El Hadji Yeri Samb, Ernesto Lopez Maturell, Petra Magoni, Violetta Zironi.

Thriller

The Elevator

Thriller, Drammatico - Italia, 2015 - Durata 89 Min.

Jack Tramell ha 50 anni, è single ed è il conduttore dell'acclamato quiz Three Minutes. L'uomo non è una star costruita a tavolino, bensì un vero e proprio genio, che conosce davvero le risposte delle difficilissime domande del gioco. Tuttavia, la sua intelligenza e le sue conoscenze potrebbero non bastargli per salvarsi, quando una misteriosa donna lo intrappola nell'ascensore del suo palazzo. Nel lungo weekend del Labor Day, Jack si ritrova in balia di una sconosciuta, che lo sottopone a un sadico quiz - dietro la minaccia di torture e amputazioni - per conoscere la verità su un terribile crimine che a quanto pare l'uomo ha commesso. Jack si proclama innocente, ma è costretto a giocare...

Diretta da Massimo Coglitore, la pellicola conta sulla presenza di James Parks, Caroline Goodall, Burt Young, Katie Mcgovern, Katia Greco, Niccolò Senni, Gianfranco Terrin, Sara Lazzaro, Daniel Mba.