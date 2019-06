GTA Online: il Casinò e Resort Diamond aprirà molto presto!

Videogames

di Andrea Guerriero - 21/06/2019 10:44 | aggiornato 21/06/2019 10:49

Vinewood si prepara ad accogliere il suo primo Casinò, la cui inaugurazione è fissata nel corso dell'estate. Siete pronti a perdervi tra svaghi di lusso e servizi di prima classe?

Nonostante Red Dead Online sia appena uscito dalla sua fase Beta e abbia concentrato su di sé tutte le attenzioni dei gamer, Rockstar Games continua a supportare con gran slancio il "cugino" Grand Theft Auto Online.

Disponibile ormai da anni, la modalità multiplayer del videogioco dei record - sì, ci riferiamo proprio a Grand Theft Auto V - non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Anzi, approfittando dell'attenzione mediatica dell'E3 2019 di Los Angeles, gli sviluppatori della "R stellata" hanno annunciato l'arrivo del Casinò di Vinewood, un luogo dove si potrà giocare d'azzardo. Un complesso dei sogni che porta il nome di Casinò e Resort Diamond!

Opening soon: A luxury casino in the heart of Vinewood... pic.twitter.com/fSM9xXFk23 — Rockstar Games (@RockstarGames) June 13, 2019

Lo sbiadito cartello con sopra scritto "Prossima apertura" è stato rimosso, ma non tutto è ancora pronto per l'inaugurazione. Rockstar non ha fornito una data precisa, ma ha assicurato che il Casinò e Resort Diamond aprirà i battenti nel corso di quest'estate. E punterà, di conseguenza, ad animare le notti dei turisti col portafogli a fisarmonica e degli abitanti più danarosi dei quartieri residenziali a nord di Los Santos.

I giocatori di GTA Online, grazie a questo aggiornamento gratuito, potranno infatti beneficiare di servizi e svaghi di lusso, così come darsi allo shopping. Da soli, o in compagnia degli amici in rete:

Goditi un'immersione nel lusso più sfrenato al Diamond, grazie al suo servizio di reception di assoluto prestigio, ai suoi parcheggiatori, all'adrenalina garantita da un giro della Ruota fortunata e dei suoi ricchi premi, alla vasta gamma di alcolici disponibile presso il bar e le aree relax, ai suoi splendidi tavoli da gioco e a molto altro ancora!

Cosa ne dite, siete pronti a giocarvi tutto in questa estate bollente?