Monopoly si evolve: in arrivo una versione con i comandi vocali e senza banconote

21/06/2019

Battezzato Monopoly Voice Banking, fa sì che il compito del banchiere sia svolto dall'intelligenza artificiale.

Chi non ha mai fatto una partitella a Monopoly? Il celebre board game è giunto in Italia nel 1935 e da allora non ha mai smesso di essere giocato da grandi e piccoli.

Nel corso degli anni sono state diverse le versioni distribuite, a partire da quella di Stranger Things fino ad arrivare alla più recente dedicata a Toy Story. Ora, per la prima volta ci troviamo davanti a un Monopoly in cui si gioca con i comandi vocali.

L'ultima edizione sostituisce il banchiere (persona fisica) con un cappello a cilindro smart che, attivato vocalmente, gestisce tutte le transazioni finanziarie del gioco. Presenta la voce di Mr. Monopoly, la simpatica mascotte, ma non può essere paragonato a un vero e proprio assistente digitale, tipo Siri o Alexa. I giocatori hanno infatti bisogno di premere uno dei quattro pulsanti presenti sullo speaker per identificarsi, dal momento che Mr. Monopoly non è in grado di distinguere il timbro vocale degli utenti.

Il denaro cartaceo è stato eliminato del gioco, il che dovrebbe vanificare ogni sforzo dei giocatori più imbroglioni. I comandi vocali non soltanto sarebbero stati pensati per rendere tutto più automatico, ma anche per velocizzare la partita: tra le funzioni c'è infatti quella che consente a Mr. Monopoly di contare i soldi di ogni giocatore e comprare proprietà per loro conto. Bisognerà però vedere quanto sarà preciso il riconoscimento vocale, nella speranza che i giocatori non dovranno ripetere più volte gli ordini a causa di incomprensioni da parte del banchiere.

La nuova edizione di Monopoly con i comandi vocali sarà disponibile a partire dal 1 luglio negli Stati Uniti e costerà 30 dollari. Il gioco verrà distribuito anche in Italia, al prezzo di 44,90 euro (il prodotto è già nel database di Amazon), ma al momento non si conosce la data d'uscita.

