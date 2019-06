Stranger Things 3, la fine del mondo è vicina nel nuovo trailer

TV News

Una minaccia, che i ragazzi pensavano di aver sconfitto, torna per porre fine all'umanità!

L'esordio della terza stagione di Stranger Things è sempre più vicino (4 luglio) e il servizio streaming Netflix ha pubblicato il final trailer (che potete vedere in italiano, in testata a questo articolo), facendo intuire al pubblico quale minaccia aspetta i ragazzi della cittadina di Hawkins, in Indiana negli Stati Uniti d'America.

Il nuovo trailer della terza stagione si apre con una voce minacciosa che dichiara: "Tu ci hai fatti entrare... e ora tu dovrai lasciarci restare". Undici pensava di aver chiuso definitivamente il passaggio con il Sottosopra, ma a quanto pare non è stato così e ora la minaccia è sempre più forte e determinata a mettere fine all'umanità. Non sappiamo che tipo di creature ci saranno in questa terza stagione, potrebbe tornare il Demogorgone per chiudere questa trilogia televisiva?

Per la messa online della terza stagione di Stranger Things, Netflix ha scelto la data del 4 luglio, ovvero il giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti: un giorno di festa in cui tutti gli americani si fermano per celebrare il 4 luglio 1776, giorno in cui fu adottata la dichiarazione di Indipendenza dalla Gran Bretagna. Un giorno di "liberazione" che potrebbe portare davanti lo schermo, fin dalla mattina, moltissimi telespettatori. Non a caso i poster dei personaggi protagonisti (che potete vedere nella gallery qui sopra) propone i classici fuochi d'artificio, che illuminano i cieli americani la notte del 4 luglio.

Nel cast di Stranger Things 3 ci saranno ancora: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Materazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp e Sadie Sink.