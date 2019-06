Xbox Game Pass Ultimate, come funziona il nuovo abbonamento Microsoft

Videogames

di Andrea Guerriero - 21/06/2019 10:16 | aggiornato 21/06/2019 10:21

In occasione della sua conferenza all'E3 2019, Microsoft ha svelato un nuovo servizio che accorpa, in un'unica soluzione, gli abbonamenti a Xbox LIVE Gold e al Game Pass. Con tanto di golosi sconti!

Tra le bellezze della sua conferenza in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, Microsoft ha stupito pubblico e stampa svelando il suo Xbox Game Pass Ultimate. Attivo fin dall'annuncio.

Si tratta di un servizio particolarmente interessante, che permette di unificare in un solo abbonamento le sottoscrizioni mensili a Xbox LIVE Gold su Xbox One e l'accesso al catalogo digitale di Xbox Game Pass su PC e console. Non solo, per garantire maggior slancio alla sua lodevole iniziativa, il colosso di Redmond ha ben pensato di accompagnarla con un'offerta irripetibile, permettendo a tutti coloro che decidono di abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate di pagare un prezzo simbolico di un euro, a fronte di quello di listino fissato a 12,99 euro.

Non si tratta però di un'iniziativa permanente, con l'offerta destinata a concludersi presto, nonostante Microsoft non abbia mai specificato una scadenza. O comunque dato indicazioni generali sulle tempistiche.

In soccorso all'utenza fedele alla "grande M" arriva allora la sempre attivissima community del forum videoludico ResetEra. Stando ai dati raccolti, sia questa promozione che quella legata alla conversione in Ultimate dei mesi rimanenti degli altri abbonamenti a Xbox Game Pass "standard" e Xbox LIVE Gold su Xbox One dovrebbero avviarsi alla conclusione molto presto, nello specifico tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio.

Tutto però rimane non confermato, lasciando poca scelta ai gamer: approfittare ora della golosa iniziativa, prima che giunga alla sua inevitabile conclusione. Non solo, su Amazon Italia è possibile portarsi a casa ben tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate al prezzo di 16,99 euro così da aver a disposizione, ad un prezzo assai contenuto, un catalogo di videogame in costante espansione.

HD Microsoft

Cosa ne dite, Microsoft è riuscita a sedurre il vostro portafogli? Cosa ne pensate di Xbox Game Pass più in generale? Fatecelo sapere nei commenti più sotto!