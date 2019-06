Astral Chain infiamma gli schermi di Nintendo Switch con un lungo video gameplay

Videogames

di Andrea Guerriero - 22/06/2019 09:09 | aggiornato 22/06/2019 09:51

In uscita il 30 agosto, Astral Chain è una delle esclusive più interessanti di Nintendo Switch. Scopriamo perché in un corposo filmato ricco di sequenze di combattimento.

0 condivisioni

Un gioco spuntato dal nulla, in uno dei tanti Nintendo Direct organizzati dalla compagnia di Super Mario. E che, riapparso all'E3 2019 di Los Angeles, ha saputo definitivamente conquistare cuori e polpastrelli dei videogiocatori. E in particolare di quelli che - fortunatissimi! - possiedono un Nintendo Switch.

Questo è Astral Chain, nuova proprietà intellettuale realizzata dai talentuosi ragazzi di Platinum Games, che già hanno dimostrato la loro maestria nel confezionare adrenalinici acton game con la serie Bayonetta e atipici giochi di ruolo con l'acclamato NieR: Automata. Non a caso, il prossimo videogame della software house nipponica unisce nel suo gameplay alcuni degli elementi più apprezzati dei lavori precedenti. Come ben visibile nel lungo filmato poco più sotto:

Astral Chain, di fatto un actionRPG, ci chiama a combattere non solo nei panni del protagonista, ma anche sfruttando la sua arma speciale, chiamata Legion. Il risultato è un combat system assai speciale, in cui dovremo tenere conto dell'azione in sinergia tra i due personaggi. Legion può inoltre essere usato anche per risolvere degli enigmi, e non solo dunque per il combattimento.

E se non dovessero bastare queste spettacolari sequenze a schermo per farvi sussultare di passione nerd, anche i nomi coinvolti nel progetto sono altisonanti. Il character design è del celebre mangaka giapponese Masakazu Katsura, la regia segna il debutto di Takahisa Taura e la supervisione è affidata a Hideki Kamiya, rispettivamente designer e creatore dei già citati NieR: Automata e Bayonetta.

Platinum Games/Nintendo

Platinum Games immagina allora un mondo assai peculiare, in cui lo speciale corpo di difesa della Neuron si ritrova a dover fronteggiare una minaccia incontrollabile. L'uscita è fissata per il prossimo 30 agosto, giusto in tempo per infiammare gli ultimi giorni d'estate.