Elden Ring è l'evoluzione di Dark Souls, parola di Hidetaka Miyazaki

di Andrea Guerriero - 22/06/2019 11:08 | aggiornato 22/06/2019 11:14

Il director del gioco, realizzato in collaborazione con George R.R. Martin, mette sul tavolo tutte le sue ambizioni.

Dopo aver deliziato il popolo di videogiocatori con la sontuosa trilogia di Dark Souls, Bloodborne e il più recente Sekiro: Shadows Die Twice, From Software non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ma anzi, punta a fare ancora meglio con Elden Ring, nuovo actionRPG a mondo aperto ideato ancora una volta dal maestro Hidetaka Miyazaki.

Al suo fianco, un nome d'eccezione: George R.R. Martin. Lo scrittore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco - antologia fantasy da cui è stata tratta la serie TV, già cult, Game of Thrones - sta collaborando con la software house nipponica per confezionare un universo affascinante e misterioso, in cui molto probabilmente andremo a vivere un'avventura tra le leggende della mitologia del Nord Europa.

E se è vero che le informazioni in nostro possesso non sono tantissime - le abbiamo raccolte per voi in questo articolo -, il trailer di annuncio visto sul palco della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles ha già avviato la macchina dell'hype incontrollato, per una produzione poligonale che potrebbe imporsi come un'altra pietra miliare nella storia videoludica.

Oggi, poi, è lo stesso Miyazaki a confermare che Elden Ring è con molta probabilità il progetto più ambizioso di From Software, un mix tra passato e innovazione che infine darà vita all'evoluzione naturale di Dark Souls. Queste le sue parole ai microfoni del portale IGN USA:

Con un mondo più ampio, nuovi sistemi e meccaniche di azione si sono rivelate necessarie. In questo senso, penso che Elden Ring sia l'evoluzione più naturale di Dark Souls.

Diversi elementi che caratterizzeranno il videogame - ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale su PlayStation 4, Xbox One e PC - sono direttamente ereditati dal passato della compagnia, ma il fatto di averlo in un contesto open world renderà possibile l'introduzione di tutta una serie di novità. Non solo, il game designer dagli occhi a mandorla dichiara che non ci ritroveremo più a visitare delle ambientazioni strettamente interconnesse come capitato nei suoi precedenti titoli.

HD From Software/Bandai Namco

Il mondo aperto permeato di cultura celtica di Elden Ring darà più ampio respiro non solo all'esplorazione, ma anche al combattimento, con addirittura la possibilità di menar fendenti in groppa al nostro fido cavallo:

Mentre gli stretti e complessi dungeon dei nostri giochi precedenti erano interconnessi, le ambientazioni di Elden Ring saranno molto più vaste. Il mondo più esteso formerà la base del gameplay, e le sue meccaniche sono state concepite con questa ambientazione in mente.

Insomma, i presupposti per un altro capolavoro dall'animo oscuro ci sono tutti. Anche voi non vedete l'ora di vedere un primo video gameplay?