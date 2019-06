Una notte da leoni: tutti i film della saga (e l'elusivo capitolo 4)

Cinema

di Paola Pirotti - 22/06/2019 10:52

Phil, Stu, Alan e Doug. Una notte da ricordare. Dei guai da risolvere. Una delle saghe comiche di maggior successo degli ultimi anni è Una notte da leoni.

0 condivisioni

Dieci anni fa uscì al cinema una commedia interpretata da un cast senza divi affermati, diretta da un regista che come precedenti aveva la regia del remake di Starsky & Hutch (2004) e poco altro. Eppure, basta ascoltare le premesse della storia per intuire che Una notte da leoni sarebbe stata un successo assicurato.

E così è. Todd Phillips ha diretto la commedia di maggior successo, probabilmente, dell'ultimo decennio, dando vita ad un franchise con più di un miliardo di incassi in tutto il mondo. Quattro amici, tre film, tre notti da leoni.

In molti hanno tentato di spiegare il successo di Una notte da leoni, ma l'unica certezza di pubblico e critica è che l'amicizia non è mai stata così divertente e sgangherata come quella di Phil, Stu, Alan e Doug durante le loro notti brave. Una corsa contro il tempo, un'avventura che gioca a ricostruire una notte che non abbiamo visto e una serie di personaggi di contorno sopra le righe e esilaranti. Tutto questo è Una notte da leoni.

Il film, oltre ad ottenere il Golden Globe 2010 come miglior film commedia o musicale, ha fatto la fortuna di attori come Bradley Cooper – ormai lanciatissimo nell'olimpo dei divi di Hollywood – e ha dato risalto a attori comici di grande talento come Ed Helms, Zach Galifianakis e Justin Bartha.

Ricapitoliamo insieme i tre film della saga di Una notte da leoni:

Una notte da leoni

Titolo originale: The Hangover

Anno: 2009

Regia: Todd Phillips

Sceneggiatura: Jon Lucas, Scott Moore

Tutto comincia con un fine settimana. Un fine settimana speciale per festeggiare l'addio al celibato di Doug (Justin Bartha), il migliore amico di Phil (Bradley Cooper) e Stu (Ed Helms). I tre stanno per partire per un weekend a Las Vegas di soli uomini portandosi dietro anche Alan (Zach Galifianakis), il futuro cognato di Doug.

La prima sera, entusiasti e desiderosi di divertirsi, brinadano alla notte che non dimenticheranno mai. Peccato che, invece, il mattino successivo avranno dimenticato tutto quello che è successo. E ne sono successe di cose: cominciando dalla scomparsa del futuro sposo Doug.

Da lì ne succedono di tutti i colori: i tre amici ripercorrono tutta la loro serata incontrando strani personaggi, tra cui Mike Tyson in persona e Ken Jeong nei panni dell'inarrestabile Mr. Chow. In più, durante la loro avventura i tre si ritroveranno a rivalutare le loro vite e, soprattutto la loro amicizia.

La colonna sonora del film è notevole: da In the air tonight di Phil Collins a Right Round di Flo Rida.

Una notte da leoni 2

Titolo originale: The Hangover Part II

Anno: 2011

Regia: Todd Philips

Sceneggiatura: Todd Phillips, Scott Armstrong, Craig Mazin

Nel secondo capitolo della saga, tornano Phil, Stu, Alan e Doug. Questa volta, però, niente Las Vegas: il gruppo di amici si ritrova in Thailandia per il matrimonio di Stu. Non è difficile immaginare che con degli amici così fuori di testa sia in arrivo un'altra notte da leoni. E infatti, il giorno successivo all'arrivo a Bangkok, i ragazzi si risvegliano in un motel.

Fortunatamente Doug c'è! Peccato che all'appello manchi... Teddy, il fratellino della futura moglie di Stu. A peggiorare la situazione è il fatto che di Teddy ritrovano solo un dito. In Una notte da leoni 2 tornano Mr. Chow e Mike Tyson, ma arrivano anche Paul Giamatti nei panni dell'imprenditore Kingsley e Jamie Chung nei panni della moglie di Stu.

Il film ha avuto una nomination ai Razzie Awards come Peggior sequel e peggior attore non protagonista a Ken Jeong. Contemporaneamente ha avuto anche diverse nomination d'apprezzamento ai Teen Choice Awards e ai People Choice Awards.

Una notte da leoni 3

Titolo originale: The Hangover Part III

Anno: 2013

Regia: Todd Phillips

Sceneggiatura: Todd Phillips, Craig Mazin

È (finora) il capitolo conclusivo di Una notte da leoni. Sono passati due anni dal viaggio in Thailandia e in questa terza avventura, Phil, Doug e Stu hanno un compito molto importante: portare Alan in un istituto di recupero per ricominciare il suo percorso psicoterapeutico. Inutile dire che le cose vanno esattamente al contrario di quanto avessero previsto. Alan intuisce il piano degli amici e sconvolge il loro viaggio con l'aiuto dell'iconico e – ormai nemico/alleato principale del gruppo – Mr. Chow.

Si aggiunge, inoltre, che il povero Doug viene rapito. Ancora una volta è lui a dover essere salvato dal resto dello sgangherato gruppo. L'avventura si fa ancora più estrema, così come la posta in gioco per gli amici. Al di là di quello che rischiano in concreto, devono affrontare anche la paura di perdersi l'un l'altro.

La new entry principale di Una notte da leoni 3 è senza dubbio Melissa McCarthy nei panni dell'intraprendente Cassie Garner, anche primo interesse amoroso di Alan dell'intera saga. Nonostante ritornino le gag comiche, i personaggi sopra le righe e l'adorabile amicizia di gruppo, Una notte da leoni 3 è il film che ha incassato meno al box office.

Il misterioso Una notte da leoni 4

Copyright Warner Bros. Pictures I protagonisti di Una notte da leoni

Ci sono state diverse chiacchiere sull'argomento: nonostante gli incassi dell'ultimo capitolo non fossero i migliori della saga, Una notte da leoni aveva tutte le carte in tavola per poter raccontare una nuova storia. Ciò nonostante pare che non ci sia più alcuna possibilità di rivedere Phil, Doug, Stu e Alan insieme.

Nel 2018, l'interprete di Stu, Ed Helms, ha confermato a ScreenRant che le possibilità di una quarto capitolo sono "tra lo zero e lo zero". Il cast, inoltre, ha confessato che non tornerebbe per un altro film, dunque le speranze sembrano ormai finite. Ma in epoca di reboot e remake, non ci sorprenderebbe se presto qualcuno decidesse di far rivivere Una notte da leoni.

E voi, vorreste un quarto capitolo di Una notte da leoni?