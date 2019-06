Le novità di Final Fantasy VIII Remastered: gioco più veloce e niente battaglie

Videogames

23/06/2019

Con la sua edizione Remastered, Final Fantasy VIII potrà contare su alcune nuove caratteristiche: tra queste, il giocatore potrà accelerare la velocità o decidere di evitare le battaglie casuali.

Dopo anni di attesa da parte dei fan, Square Enix ha annunciato ufficialmente Final Fantasy VIII Remastered nel corso della sua conferenza all'E3 2019. Il ritorno di Squall, Zell e gli altri SeeD è atteso per il 2019 e il produttore Yoshinori Kitase ha anticipato alcuni dettagli sulle novità che potremo vedere all'interno del gioco.

Un Final Fantasy VIII più moderno

Oltre alla grafica rivisitata, a cui si affiancherà il ritorno della colonna sonora originale di Nobuo Uematsu, Final Fantasy VIII potrà contare su alcune caratteristiche uniche che rinnoveranno l'esperienza anche per i più esperti.

Kitase ha anticipato che, prima di tutto, sarà possibile giocare a velocità triplicata: selezionando questa opzione, l'utente potrà passare più velocemente tra le diverse fasi di gioco, tagliando i tempi tra l'esplorazione e la battaglia e favorendo così l'allenamento in tempi più rapidi. Nel gioco originale era in effetti necessario attendere un po' per il passaggio dal mondo di gioco agli scontri, oltre che per il ritorno alla mappa una volta che la sfida era conclusa.

A proposito dell'argomento, Kitase ha anche anticipato che i giocatori potranno scegliere di disattivare le battaglie casuali. Con questa funzionalità attiva, sarà possibile esplorare le ambientazioni – magari in cerca di una delle iconiche riviste collezionabili del gioco – senza incappare in scontri indesiderati.

HD Square Enix Squall prepara la tecnica speciale Renzokuken in Final Fantasy VIII Remastered

Ci saranno anche novità per le fasi della battaglia: per aggiungere un po' di pepe, gli sviluppatori daranno la possibilità di attivare delle particolari modalità, che consentiranno di avere sempre le tecniche speciali a disposizione, o di portare HP o barra ATB sempre al massimo. Nel caso delle tecniche speciali, conosciute anche come limit break, in precedenza erano disponibili solo in caso di HP residui molto bassi durante una battaglia.

Si tratterà in tutti i casi di opzioni che il giocatore potrà decidere a piacimento di utilizzare oppure no. Chi vorrà vivere il gioco in modo tradizionale, potrà farlo senza avvantaggiarsi di queste caratteristiche.

HD Square Enix Zell Dincht in una battaglia da Final Fantasy VIII Remastered

Le novità di FFVIII Remastered su PC

Anche su PC, ha fatto sapere Kitase, ci saranno delle novità per Final Fantasy VIII Remastered. Oltre a quelle già elencate, i giocatori avranno la possibilità di attivare ulteriori opzioni esclusive: con un click, si potranno ad esempio ottenere tutti gli oggetti, le abilità e le tecniche speciali, come un tempo si faceva servendosi di trainer appositi.

Inoltre, sarà anche possibile ottenere automaticamente tutte le carte per il Triple Triad, il mini-gioco di card collezionabili digitali che accompagna le avventure dei protagonisti di Final Fantasy VIII. Con un'altra opzione, i giocatori potranno anche decidere di avere, a piacimento, soldi aggiuntivi, utili per acquistare armi ed equipaggiamenti.

Square Enix Squall Leonhart, Rinoa Heartilly e Seifer Almasy, tre dei protagonisti di Final Fantasy VIII

Final Fantasy VIII Remastered arriverà nel 2019 su PC (attraverso Steam), PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Al momento non c'è una data d'uscita più precisa, ma Nintendo ha rivelato che attende la rimasterizzazione sulla sua console non prima dell'ultimo quarto dell'anno, quindi tra ottobre e dicembre.