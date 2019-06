Aladdin supera gli 800 milioni al botteghino mondiale

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 24/06/2019 12:01 | aggiornato 24/06/2019 12:06

Qualcuno ha strofinato la lampada e chiesto un incasso da capogiro per Aladdin?

Nei cinema di quasi tutto il mondo da circa 4 settimane, il live-action Disney Aladdin diretto da Guy Ritchie ha raggiunto la straordinaria soglia degli 800 milioni di dollari di incasso al box-office mondiale.

Aladdin, remake in live-action del classico d'animazione omonimo del 1992, ha totalizzato un incasso globale di 810.110.128 dollari, di cui 287.510.128 solo su suolo americano, dove è ancora in programmazione in quasi 3500 sale cinematografiche. I suoi incassi, di settimana in settimana negli Stati Uniti, sono in lieve calo ma gli incrementi restano costanti.

Come esempio, si fa riferimento al passaggio dalla settimana che va dal 7 al 13 giugno a quella che va dal 14 al 20 giugno: Aladdin ha perso solo il 26.4% di incasso, portando alle sue casse altri 8 milioni di dollari contro i 10 della settimana precedente. Questo risultato lo ha posizionato al terzo posto degli incassi più alti della settimana USA relativa al periodo che va dal 14 al 20 giugno, lo precedono solo Men in Black: International e Pets 2 - Vita da animali, ovvero due uscite successive.

L'ultimo week-end americano (21-23 giugno) ha attestato la forza al botteghino di Aladdin, poiché il film Disney ha incassato di più rispetto a Men in Black: International e Pets 2 - Vita da animali, posizionandosi terzo, solo alle spalle di due nuove uscite come Toy Story 4 (primo in classifica) e La bambola assassina (secondo in classifica).

Nella classifica dei film che hanno incassato di più nel mondo, Aladdin è attualmente 79esimo e rispetto agli altri remake live-action Disney è già al quarto posto, preceduto da Il libro della giungla (966 milioni di dollari), Alice nel Paese delle Meraviglie (1,025 miliardi di dollari) e La Bella e la Bestia (1,263 miliardi di dollari).

Quale dei prossimi live-action Disney potrà conquistare le vette del box-office mondiale?