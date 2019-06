Aliens - Scontro finale: 20 curiosità sul film

Uno dei film più rappresentativi della saga, nonché uno dei più amati dai fan, è Aliens - Scontro finale del 1986, scritto e diretto da James Cameron. Questo film rappresenta uno dei rari casi in cui, in qualità di sequel, viene considerato all'altezza dell'originale, se non migliore. James Cameron riesce a realizzare qualcosa di completamente nuovo rispetto al primo capitolo, riuscendo a cambiare genere (dal thriller/horror si passa al genere action) e a invertite i ruoli di prede e cacciatori armando la protagonista Ripley (interpretata da Sigourney Weaver), rimanendo sempre negli spazi claustrofobici tipici di Alien.

Otto film e altri in sviluppo , cortometraggi , serie TV , fumetti, romanzi, videogiochi e merchandising di ogni genere. La saga di Alien , nata al cinema nel 1979, è una delle colonne portanti della storia del cinema di fantascienza e della cultura pop in generale: se, nell'immaginario collettivo, gli oceani sono dominati dallo squalo di Steven Spielberg, lo spazio teme lo Xenomorfo di Ridley Scott.

