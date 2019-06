Angry Birds 2, il secondo trailer del film sui pennuti ora amici dei maialini verdi

AnimazioneCinema

di Simona Vitale - 24/06/2019 14:24 | aggiornato 24/06/2019 14:28

Per tentare di salvare il loro mondo, i pennuti arrabbiati e i perspicaci maialini verdi sono pronti ad instaurare un'insolita alleanza. Ecco il trailer di Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre.

In apertura dell'articolo potete gustarvi il secondo, spassosissimo, trailer italiano di Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre, sequel del film d'animazione Angry Birds del 2016 a sua volta ispirato al noto videogioco rompicapo ideato da Rovio Mobile.

La pellicola, diretta da Thurop Van Orman, vedrà un'insolita alleanza tra i famosi pennuti arrabbiati e i maialini verdi che nel videogioco rubano le loro uova per cibarsene e sono pertanto preda dei frequenti attacchi d'ira degli stessi. In questo film, come nel precedente, le cose sono decisamente cambiate. Una nuova minaccia si profila all'orizzonte e rischia di mettere in pericolo sia l'isola degli uccelli che quella dei maialini.

Per questa ragione i pennuti Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad),Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) insieme alla sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) si alleeranno con la squadra di maialini composta da Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e Garry (Sterling K. Brown) per tentare di superare le loro divergenze e creare una super-squadra capace di salvare entrambe le loro isole sconfiggendo il nemico di turno: Zeta.

Zeta è stanco delle rigide temperature della sua isola che non gli consentono di godere di una bella cenetta all'aperto o di un gradevole tuffo in piscina. Per questa ragione, il nemico vuole impadronirsi delle isole dei nostri simpatici protagonisti... Ci riuscirà?

Ecco il poster italiano del film, distribuito in Italia da Sony Pictures Animation:

HD Sony Pictures Animation Il poster ufficiale italiano di Angry Birds 2: Il Film

La pellicola, in lingua originale, è doppiata da diversi volti (e voci) noti del cinema internazionale come Bill Hader, Rachel Bloom e Jason Sudeikis.

HD Sony Pictures Animation I simpatici maialini verdi del film

Ecco invece i doppiatori italiani del film, capeggiati dal simpaticissimo Maccio Capatonda come voce del pennuto arrabbiato Red:

Maccio Capatonda: Red

Emanuela Ionica: Silver

Massimo Bitossi: Leonard / Re Barbafangosa

Daniele Giuliani: Chuck

Claudia Catani: Zeta

Elena Perino: Courtney

Gianfranco Miranda: Garry

Luigi Ferraro: Bomb

Simone Mori: Grande Aquila

Sara Labidi: Ella

Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre arriverà nei cinema statunitensi il 16 agosto 2019, mentre in Italia dovremo attendere qualche settimana in più. La pellicola arriverà nelle nostre sale il 12 settembre 2019.