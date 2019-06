Apple, nuovo MacBook Pro da 16 pollici (e non solo) in dirittura d'arrivo

Apple è solita presentare aggiornamenti per i suoi laptop ad ottobre, ma quest'anno potrebbe anticipare i tempi rendendo settembre un mese ancora più caldo . Si attendono ulteriori dettagli, in particolare da Ming-Chi Kuo , da anni ormai una delle fonti più affidabili sui prodotti in arrivo del colosso di Cupertino.

Per il nuovo modello Apple avrebbe studiato un design totalmente rinnovato , con una maggiore ottimizzazione degli spazi (che potrebbe tradursi in cornici ancora più sottili). Un'ipotesi avanzata dall'analista Ming-Chi Kuo già a febbraio, quando lanciò l'indiscrezione sui nuovi laptop da 16 pollici.

Stando a quanto rivelato da Jeff Lin , analista di IHS Markit (via Forbes ), Apple avrebbe intenzione di lanciare entro la fine dell'anno un nuovo MacBook Pro da 16 pollici , con display LCD con risoluzione di 3072 x 1920 pixel prodotto da LG Display. Si tratterebbe di un un bel balzo in avanti rispetto alla risoluzione di 2880 x 1800 pixel dei MacBook Pro con display Retina da 15 pollici oggi sul mercato.

Apple ha aggiornato la linea Pro dei suoi MacBook circa un mese fa , con nuovi modelli da 13 e 15 pollici e processori Intel di ultima generazione a 6/8-core. A oggi sono i laptop più veloci dell'azienda di Cupertino, ma potrebbero cedere il primo posto a una new entry attesa per i prossimi mesi.

