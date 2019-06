Black and Blue: Naomie Harris è un'intrepida poliziotta nel trailer del film

Cinema

di Claudio Rugiero - 24/06/2019 12:45 | aggiornato 24/06/2019 12:48

Naomie Harris è protagonista del thriller poliziesco Black and Blue, incentrato sulla polizia e le comunità nere americane. L'attrice britannica interpreta una poliziotta in fuga da alcuni agenti corrotti.

0 condivisioni

Sony Pictures Entertainment ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Black and Blue, un violento thriller poliziesco che sarà nelle sale statunitensi dal 25 ottobre 2019 (i dettagli su un'eventuale distribuzione italiana non sono ancora noti).

Come possiamo vedere nel video che troviamo all'inizio del presente articolo, nel film fioccheranno le sparatorie e le scazzottate, senza per questo tralasciare un'intrigante trama investigativa. Uno degli elementi più interessanti risiede però nell'argomento trattato: Black and Blue è infatti incentrato sulla polizia e sulle comunità nere americane.

Il perno dell'azione è costituito da un'intrepida poliziotta magistralmente interpretata da Naomie Harris (candidata all'Oscar per Moonlight di Barry Jenkins), un'attrice ormai abituata a gestire questi ruoli mozzafiato da quando ha interpretato Eve Moneypenny in Skyfall e Spectre (ruolo in cui tornerà anche nel prossimo film di James Bond, ancora senza titolo). Quasi una novella Marge Gunderson (il personaggio interpretato da Frances McDormand in Fargo nel 1996), il ruolo coperto dalla Harris sembra destinato a imporsi come un'importante icona del "black power".

HD Royal Viking Entertainment, Screen Gems e Sony Pictures Entertainment

Trama e cast

In Black and White Naomie Harris veste i panni di una poliziotta nera convinta di non nutrire alcun sentimento di co-appartenenza nei confronti della comunità per cui ogni giorno rischia la vita. Le sue convinzioni vengono però messe alla prova nel momento in cui alcuni agenti corrotti uccidono uno scomodo testimone. Fallito il tentativo di mettere fuori gioco la nostra protagonista, i suoi nemici cercano disperatamente di rintracciarla e di impadronirsi di uno scottante filmato. Per raggiungere questo scopo sono perfino disposti ad unirsi alle bande locali e ad attuare una vera e propria "caccia alla donna".

Black and White è diretto da Deon Taylor, già autore di Traffik e The Intruder, che mette in scena una sceneggiatura di Peter A. Dowling (Flightplan - Mistero in volo). Completano il cast Tyrese Gibson, Reid Scott, Mike Colter e Frank Grillo.