Black Widow, il logo del film appare online (con la conferma di Yelena Belova)

Dal set di Black Widow a Budapest è apparso quello che sembrerebbe essere il logo ufficiale del cinecomic Marvel Studios, assieme alla conferma che il personaggio di Yelena Belova sarà ufficialmente nel film.

Le riprese di Black Widow, lo standalone dedicato al personaggio interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Scarlett Johansson, continuano.

In attesa di scoprire i primi scatti ufficiali della pellicola (accompagnati magari anche da un teaser trailer), in rete è apparso ora quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti il logo del film diretto da Cate Shortland (via CBR).

L'immagine, in bassa definizione, mostra il logo impresso su una delle sedie utilizzate dalla produzione del film Marvel Studios a Budapest. Nell'attesa, l'utente Twitter 'Espacito Marvelita' ha ben pensato di ricreare il logo in alta definizione (non si tratta della versione ufficiale, bensì di un semplice fanmade).

Con molta probabilità, riusciremo a vederlo ufficialmente ad una risoluzione più alta in occasione del panel del film al Comic-Con International di San Diego (l'evento che si terrà dal 18 al 21 luglio 2019).

Ma non solo: alcune nuove foto dal set di Black Widow (via CinemaBlend) avrebbero svelato il ruolo di Florence Pugh, ossia la star che affiancherà la Johansson nel film dedicato a Vedova Nera.

orsi and me: we should keep this a secret shouldnt we



Negli scatti vediamo infatti le due controfigure delle protagoniste guidare una motocicletta per le strade della città, con due grandi scatole che mostrano a chiare lettere l'etichetta "Natasha" e un'altra con su scritto "Yelena". Ciò confermerebbe che la Pugh vestirà proprio i panni di Yelena Belova, ossia l'agente segreto che ha vissuto lo stesso, identico addestramento di Natasha Romanoff all'interno della cosiddetta 'Red Room academy'.

Poco sotto, un breve video dal set che mostra proprio la sequenza di un inseguimento in moto tra le strade di Budapest.

black widow (2020) set video



Ricordiamo che, nei fumetto originali Marvel Comics, la Belova è la terza Vedova Nera, creata da Devin K. Grayson e J. G. Jones, la cui prima apparizione è avvenuta nel numero 5 di Inhumans (1999).

Nel cast di Black Widow dovremmo trovare, oltre alla Johansson e alla Pugh, anche Rachel Weisz e David Harbour (in due ruoli non ancora confermati ufficialmente).

Siete curiosi di rivedere Vedova Nera sul grande schermo?