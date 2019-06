Il Re Leone emoziona con un nuovo spot e il duetto fra Beyoncé e Donald Glover

Cinema

di Giacinta Carnevale - 24/06/2019 12:49 | aggiornato 24/06/2019 12:53

Nel nuovo spot Disney de Il Re Leone possiamo ascoltare in anteprima il duetto tra Beyoncé e Donald Glover sulle note dell'iconico brano Can You Feel The Love Tonight?.

Walt Disney ha rilasciato online un nuovo spot de Il Re Leone, l'attesissimo remake live-action diretto da Jon Favreau del classico d'animazione del 1994. La pellicola arriverà in tutte le sale cinematografiche americane il prossimo 19 luglio mentre in Italia bisognerà attendere il 21 agosto.

Nel filmato, che come sempre trovate in apertura dell'articolo, sono presenti nuove sequenze inedite che ci mostrano altri momenti iconici del film originale tra cui la famosa scena con Mufasa e il piccolo Simba che guardano il cielo.

Guarda le stelle. I grandi Re del passato ci guardano da quelle stelle. E ci sarò anche io.

Il nuovo spot poi ci regala un primo assaggio del duetto tra Beyoncé, che nella versione originale presta la sua voce a Nala, e Donald Glover, doppiatore di Simba. La coppia canta sulle note del celebre brano Can You Feel The Love Tonight? (in italiano L'amore è nell'aria stasera), composto da Elton John insieme a Tim Rice e vincitore del premio Oscar come Miglior canzone originale nel 1995.

C'è grande attesa per l'uscita del nuovo adattamento cinematografico de Il Re Leone, tra i classici d'animazione più amati di sempre. Il film arriva dopo gli ottimi risultati ottenuti dagli altri due remake Disney usciti in questo 2019: il Dumbo di Tim Burton e l'incredibile versione di Aladdin realizzata da Guy Ritchie.

Basato sulla sceneggiatura scritta da Jeff Nathanson, il remake de Il Re Leone ci riporterà nell'incredibile savana africana e seguiremo la storia di Simba, figlio di Mufasa e Sarabi, destinato a diventare il nuovo re. Il cucciolo di leone prova grande ammirazione per suo padre ma nel regno non tutti hanno accolto con gioia il suo arrivo.

Suo zio Scar infatti sta tramando da tempo alle sue spalle e, dopo aver provocato la morte di Mufasa, fa ricadere tutte le colpe su di lui che è costretto a fuggire. Lontano dal regno, Simba cresce insieme ad una strana coppia di nuovi amici, Timon e Pumbaa. Tuttavia ben presto il passato torna a bussare alla sua porta e il leone dovrà fare ritorno a casa per riprendersi il suo regno, finito ormai nel caos e nel terrore.

Nel cast di doppiatori originali de Il Re Leone troviamo attori del calibro di Donald Glover come Simba, James Earl Jones come Mufasa, Beyoncé Knowles come Nala, Chiwetel Ejiofor come Scar, Alfre Woodard come Sarabi, John Oliver come Zazu, Billy Eichner e Seth Rogen come Timon e Pumbaa.

Il nuovo adattamento diretto da Jon Favreau (Iron Man) sarà molto diverso dai precedenti remake Disney in quanto è stato realizzato utilizzando la tecnologia CGi e per questo si preannuncia come uno dei più realistici di sempre.

Il Re Leone arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 21 agosto 2019.