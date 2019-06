Il sito che ti aiuta a trovare le citazioni dei film Marvel... come se fossero versi della Bibbia

Cinema

Sean Lennaerts, un programmatore, ha realizzato un sito web in cui è possibile trovare le citazioni dei film Marvel.

Raccontano di un killer di Los Angeles che, dopo essere diventato fan del Marvel Cinematic Universe (per via di un cugino che ci lavora come Nick Fury), se ne va in giro citando frasi dei film degli Avengers prima di freddare i malcapitati di turno. Hulk Fiction... più o meno. Scherzi a parte, da oggi per i fan dei Vendicatori è davvero possibile citare le battute dei film del MCU come se fossero versetti della Bibbia.

Merito del "profeta" Sean Lennaerts, un informatico che ha realizzato un software in cui sono immagazzinate centinaia di battute dei cinecomic della Casa delle Idee, divise per titolo e minutaggio. Tutto ciò che si dovrà fare è effettuare una ricerca per parole chiave: verrà visualizzata una lista in cui quella specifica parola è presente in un dialogo, di quale film si tratta e il minutaggio esatto. Proprio come nelle Sacre Scritture...

Biblica Marvel

"A quel tempo Thanos... ". Sul sito di Sean Lennaerts si respira la sacralità dei film dell'universo cinematografico Marvel. Il che, se da un lato può apparire vagamente blasfemo, dall'altro risulta essere divertente e prezioso, specie dopo l'avvento (è proprio il caso di dirlo) del Titano Folle, personaggio indubbiamente carismatico, vero e proprio messia del male, che ha alzato e non poco l'asticella dei villain dei superhero movies.

È ormai appurato che dopo Avengers: Infinity War e il sequel Endgame l'interesse attorno ai supereroi Marvel si è moltiplicato, portando a risultati del genere: un sito - per ora solo in inglese - in cui sono memorizzate e catalogate le battute dei film del MCU. Il prossimo passo quale sarà?