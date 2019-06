In Gears 5 potrete creare le vostre mappe con Escape: il video

Videogames

La feroce esclusiva di casa Microsoft torna a ruggire in video. Il filmato mostra per la prima volta in azione l'editor di livelli inserito nella nuova modalità Escape.

Approfittando dell'assenza di Sony, all'E3 2019 Microsoft ha potuto fare un po' il bello e il cattivo tempo. Dando in pasto a stampa e appassionati non solo le specifiche tecniche ufficiali della sua console next-gen, Project Scarlett, ma anche tutta una serie di videogame che andranno ad animare l'attuale generazione su Xbox One e Xbox One X.

Tra i tanti titoli presenti nel corso della sua conferenza in quel di Los Angeles, il colosso di Redmond non poteva di certo trascurare Gears 5, prossima declinazione dell'amatissima saga sparacchina di Gears of War. In uscita il 10 settembre di quest'anno - anche su PC -, non abbandonerà i tratti distintivi del brand, tra motoseghe e scontri all'ultima pallottola, ma andrà comunque a introdurre una discreta manciata di novità.

Novità che fanno rima anche con la modalità Escape, un'esperienza multigiocatore in PvE che si propone come l'antitesi diretta della più classica Orda. Prima di dare il via alla fuga ad armi spianate, sarà necessario selezionare il proprio avatar da un trio di personaggi appartenenti al nuovo gruppo degli Hivebusters: tra questi troviamo Mac, un tank con l'abilità di generare temporaneamente uno scudo in grado di proteggerci dai colpi in arrivo; Lahni, capace di elettrificare il suo coltello e abbattere nemici di grosse dimensioni; e infine Keegan, utile specialmente come supporto, grazie alla sua capacità di rifornire di munizioni i propri alleati.

I tre eroi dovranno scappare da una nube tossica di colore verde e nel frattempo eliminare i nemici che si presenteranno sul loro cammino, avanzando di stanza in stanza. Il tutto sia in locale che online.

Gli sviluppatori di The Coalition dichiarano di credere moltissimo in Escape, volendone arricchire il gameplay anche dopo il lancio di Gears 5, introducendo ad esempio alcune mappe aggiuntive. Non solo, sarà anche incluso un editor di livelli che renderà l'esperienza potenzialmente infinita. Questo significa che ogni giocatore potrà creare la propria mappa personalizzata, andando a modificare il layout, piazzare le stanze sicure, i nemici e le armi, e intervenire su una moltitudine di altri parametri.

Grazie alla redazione americana di IGN, e al video presente in calce, possiamo vedere in azione l'editor per la prima volta. Così da farci un'idea sul suo incredibile potenziale.

Vi ricordiamo ancora una volta che il debutto di Gears 5 è fissato per il 10 settembre. Come tutti i titoli first-party di casa Microsoft, sarà inserito direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.