Jennifer Morrison, da C'era una volta alla stagione 4 di This is Us

TV NewsCelebrity C'era una volta

di Matteo Tontini - 24/06/2019 09:59 | aggiornato 24/06/2019 10:03

La Salvatrice di C'era una volta è pronta a calarsi in una parte tutta nuova.

1 condivisione

Emma Swan di C'era una volta, o meglio l'attrice che l'ha interpretata, Jennifer Morrison, sarà presente nella quarta stagione di This Is Us. Al momento non è tuttavia chiaro quale sarà il suo ruolo nello show NBC. Stando a una fonte vicina alla serie, l'attrice avrebbe firmato per una parte ricorrente: di conseguenza nelle prossime puntate, ambientate circa cinque mesi dopo il finale della terza stagione, la sua entrata in scena potrebbe avere un forte impatto sulla storyline.

Non manca così tanto all'uscita dei nuovi episodi, nel caso foste così impazienti di scoprire nuovi dettagli sul personaggio della Morrison: l'emittente televisiva ha annunciato a inizio settimana che la serie tornerà con la stagione 4 il 24 settembre negli Stati Uniti, mentre in Italia dovremo come al solito aspettare il mese di ottobre.

Jennifer Morrison è meglio conosciuta per i suoi ruoli di Allison Cameron in Dr. House - Medical Division ed Emma Swan in C'era una volta (show di ABC ispirato alle favole); ha anche recitato nei panni di Zoey, una delle partner più importanti di Ted Mosby nella celebre sitcom How I Met Your Mother.

L'attrice non ha preso parte soltanto a produzioni per il piccolo schermo: tra i film in cui è presente si annoverano Superfly, Back Roads e l'horror The Darkness, giusto per citarne qualcuno. Inoltre avrà un ruolo in The Report, pellicola diretta da Scott Z. Burns in uscita il 27 settembre 2019.

La Morrison andrà dunque a unirsi a Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Chris Sullivan e Susan Kelechi Watson, cast principale di This Is Us.

Seguite la serie TV NBC?

Via: TheWrap