L'ombra del diavolo, trama e cast del film con Harrison Ford e Brad Pitt

di Rina Zamarra - 24/06/2019 14:05 | aggiornato 24/06/2019 14:09

L’ombra del diavolo è un film del 1997. Ecco la trama e il cast completo con Harrison Ford nei panni di un poliziotto e Brad Pitt in quelli di un terrorista.

L’ombra del diavolo è un film del 1997 con protagonisti Harrison Ford e Brad Pitt. Le due star recitarono insieme per la prima volta diretti da Alan Jay Pakula, regista di tanti film di successo tra cui Tutti gli uomini del presidente, La scelta di Sophie, Presunto innocente e Il rapporto Pelican.

L’ombra del diavolo è stato l’ultimo film di Pakula, che purtroppo è morto l’anno successivo in un incidente automobilistico a Melville.

Il film fu realizzato con un budget di 90 milioni di dollari e ottenne un incasso di quasi 43 milioni negli Stati Uniti e di 97 milioni nel resto del mondo, con un guadagno complessivo pari a più di 140 milioni di dollari.

L’ombra del diavolo: la trama

Il film ha come protagonista un giovane militante dell’IRA (Irish Republican Army - Esercito Repubblicano Irlandese): Frank McGuire alias Brad Pitt. Frank viene inviato a New York con lo scopo di acquistare delle armi per portare avanti la lotta armata in Irlanda.

Arrivato in America con la falsa identità di Rory Devaney, il giovane si ritrova ospite a casa del poliziotto Tom O'Meara (Harrison Ford). Tom è di origini irlandesi e accoglie Frank nella sua casa come un figlio. È padre di tre ragazze e il giovane ospite finisce quasi per essere l'erede maschio che non ha mai avuto.

Frank, però, è il bersaglio degli agenti segreti inglesi che gli stanno dando la caccia per ucciderlo. Quando Tom scopre la verità, i due si scontrano duramente. Nel frattempo, Frank tenta di salpare con le armi per l’Irlanda e di sfuggire ai suoi inseguitori, ma Tom lo intercetta nel suo tentativo di fuga.

L’ombra del diavolo: il cast

Harrison Ford e Brad Pitt sono i due grandi protagonisti del film, anche se è ormai storia nota che non abbiano avuto un buon rapporto sul set. Sembra che l’unico mediatore tra i due fosse il regista Alan Jay Pakula, sponsorizzato proprio da Ford.

I due attori, infatti, non hanno mai più lavorato insieme. Brad Pitt, tra l’altro, si mostrò molto critico da subito a causa dell’assenza di una sceneggiatura definitiva al momento dell’inizio delle riprese. Il copione, infatti, fu riscritto più volte persino durante la lavorazione. Secondo l’attore e secondo molti critici cinematografici, questa mancanza avrebbe creato molta confusione nella trama. Le voci dell’epoca volevano addirittura Pitt pronto a lasciare il film. Pare che l’abbandono non ci sia stato solo a causa di un’altissima penale richiesta dalla produzione.

