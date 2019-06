Lucrecia Martel sarà la Presidente della giuria di Venezia 76

Per Lucrecia non si tratta della prima esperienza nella giuria di un festival internazionale. È stata, infatti, uno dei membri della giuria del Festival di Cannes 2006. Certo, questa volta dovrà vestire i panni di Presidente, nell’edizione tra l'altro che vedrà la consegna del Leone d’oro alla carriera a Pedro Almodóvar .

Lucrecia non si interessa solo di cinema, ma di linguaggi artistici e visivi in generale. Dalla sua curiosità per il mondo della musica, per esempio, è nata la collaborazione con Björk . Le due hanno lavorato insieme allo spettacolo-concerto Cornucopia, considerato il più raffinato show della cantante islandese.

Lucrecia Martel ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2001 con il lungometraggio La ciénaga (The Swamp), a cui sono seguiti La niña santa nel 2004, La mujer sin cabeza nel 2008 e Zama nel 2017. Proprio quest’ultimo è stato presentato in anteprima mondiale alla 74esima edizione del Festival di Venezia.

Quattro lungometraggi e una manciata di corti, in poco meno di vent’anni, sono bastati a fare di Lucrecia Martel la più importante regista latino americana, e una delle maggiori al mondo… Le siamo grati per aver accettato con entusiasmo di mettere il suo sguardo esigente, ma tutt’altro che privo di umanità, al servizio dell’impegno che le viene richiesto.

