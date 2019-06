Cinema

Dopo i rumor e le relative smentite, il destino di Matrix 4 sembrava segnato. Secondo le ultime indiscrezioni, però, il progetto sarebbe più vivo che mai, e avrebbe già trovato uno dei suoi attori principali.

L’esistenza di Matrix 4 diventa una faccenda sempre più complessa. Nelle ultime ore, infatti, si è fatto strada un rumor secondo il quale il nuovo film della saga sarà diretto dalle sorelle Wachowski e avrà come protagonista Michael B. Jordan.

L’indiscrezione è stata segnalata da Geeks WorldWide. La fonte “riporta ma non può confermare” che il nuovo capitolo della saga vedrà Michael B. Jordan come protagonista. Il progetto sarebbe conosciuto con il nome in codice “Project Ice Cream”. Per la sceneggiatura viene confermato il nome di Zak Penn, che già nel marzo 2018 parlava della natura del film, che non sarebbe da considerare un reboot in piena regola. A dirigere il progetto, tra gli altri, dovrebbe esserci proprio Lana Wachowski, affiancata dalla sorella Lilly. Le riprese dovrebbero iniziare a Chicago, Illinois, nei primi mesi del 2020.

Discussing Film segnala inoltre la partecipazione di Hugh Bateup come production designer. Si tratta di un ritorno: Bateup, infatti, ha rivestito il ruolo di art director nei tre capitoli originali della saga.

Rumor, smentite e possibili déjà-vu

Indiscrezioni a parte, la genesi del possibile Matrix 4 pare essere piuttosto travagliata. A maggio 2019 Per Stahelski, regista di John Wick 3: Parabellum, si era detto “super felice” del fatto che le Wachowski stessero lavorando a un nuovo Matrix. Le dichiarazioni di Stahelski, però, erano state velocemente seguite da una smentita ufficiale.

Curiosamente, il regista dichiarava che nel progetto era coinvolta solo Lilly Wachowski. Gli ultimi rumor riportati, invece, vedono l’altra sorella, Lana, al timone del progetto. Si tratta di un aspetto decisamente importante, visto che la presenza delle sorelle Wachowski era stata posta da Keanu Reeves come condizione necessaria per un suo eventuale ritorno nel mondo di Matrix. In ogni caso, è piuttosto prematuro ipotizzare le prossime mosse dell’attore canadese, di recente protagonista anche con il videogioco Cyberpunk 2077.

Un giovane Morpehus o un nuovo Neo?

La produzione di Matrix 4 sarebbe affidata a Warner Bros. e Outlier Society Productions, società con a capo Michael B. Jordan. Proprio l’attore ammirato in Black Panther dovrebbe pertanto ricoprire uno dei ruoli principali.

Al momento, trama e protagonisti sembrano essere avvolti nel mistero più assoluto. The Source, però, si spinge a effettuare un paragone originale. Michael B. Jordan e Laurence Fishburne, conosciuto per la sua interpretazione di Morpheus e punta di diamante del cast originale della trilogia, sono alti entrambi circa 1 metro e 80 centimetri. Jordan, anche dal punto di vista fisico, potrebbe essere proprio il nuovo Morpheus.

D’altra parte, già nel 2017 erano circolate voci in merito a un possibile spin-off di Matrix incentrato su un giovane Morpheus. I rumor, già allora, vedevano in Michael B. Jordan il protagonista ideale. Dello stesso avviso sembra essere We Got This Covered, che cita fonti secondo le quali il nuovo Matrix sarà uno spin-off che seguirà le gesta di Morpheus precedenti all’incontro con Neo e alle vicende della trilogia.

In mancanza di annunci ufficiali, però, nessuna ipotesi può essere scartata. Michael B. Jordan, allora, potrebbe anche ricoprire il ruolo di un nuovo possibile eletto, rimpiazzando il Neo di Keanu Reeves.

