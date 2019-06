Mio fratello rincorre i dinosauri, il trailer del film con Alessandro Gassmann tratto dal bestseller di Giacomo Mazzariol

View this post on Instagram

Sono iniziate le riprese di MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI tratto dall’omonimo successo letterario di Giacomo Mazzariol. “Jack fin da piccolo desiderava un fratello maschio con cui giocare e quando i suoi genitori gli hanno raccontato che Gio, suo fratello, sarebbe stato un bambino “speciale”, nel suo immaginario diventa un supereroe, dotato di poteri incredibili, come un personaggio dei fumetti. Con il passare del tempo Jack scopre la sindrome di Down e Gio diventa un segreto da non svelare. Con la vergogna nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l'esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri senza farsi accecare dai loro difetti. Solo alla fine Jack riuscirà a farsi travolgere dall’energia e dalla vitalità genuina di suo fratello, che grazie al suo originale punto di vista riesce a trasformare il mondo, proprio come un supereroe.” Sceneggiatura di Fabio Bonifacci con la collaborazione di Giacomo Mazzariol Regia di Stefano Cipani con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese con la straordinaria partecipazione di Rossy de Palma e con Francesco Gheghi, Gea Dall’Orto, Maria Vittoria Dallasta, Lorenzo Sisto, Roberto Nocchi, Arianna Becheroni, Saul Nanni, Edoardo Pagliai, Luca Morello, Elena Minichiello, Victoria Perga, Antonio Uras, Andrea Timpanelli, Gabriele Scopel. Una coproduzione Italo-spagnola @pacocinematografica e Neo Art Producciones con @rai_cinema