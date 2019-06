No, Zendaya e Tom Holland non stanno insieme (nonostante i rumor)

Celebrity

di Giulia Greco - 24/06/2019 12:36 | aggiornato 24/06/2019 12:39

Nonostante le voci sempre più insistenti, Zendaya e Tom Holland, protagonisti del franchise di Spider-Man, non sono una coppia.

1 condivisione

Zendaya non frequenta la co-star di Spider-Man: Far From Home Tom Holland.

Nonostante siano sempre più insistenti le voci su storia tra i due giovani attori, entrambi hanno negato categoricamente.

Già nel 2017, ai tempi di Spider-Man: Homecoming, Zendaya aveva affermato che tra lei e Holland c’era solo un rapporto d’amicizia.

È un bravo ragazzo ed è sicuramente uno dei miei più cari amici. Gli scorsi mesi siamo stati impegnati entrambi con il press tour del film. Sono poche le persone che comprendono cosa significhi per dei ragazzi di vent'anni.

Quando PEOPLE aveva riportato la notizia della presunta relazione tra i due, Zendaya aveva risposto con un tweet divertito taggando lo stesso Holland:

Wait wait...my favorite is when it says we go on vacations together HA! I haven't been on a vacation in years!😂😭🤣hbu @TomHolland1996 ??? https://t.co/zSkvcfzzTa — Zendaya (@Zendaya) July 13, 2017

La parte che preferisco è quella in cui si dice che saremmo andati in vacanza insieme Ahah! Sono anni che non prendo una vacanza!

Nonostante le smentite, le speculazioni su una possibile relazione tra i due non si sono mai spente, men che meno ora che Zendaya è al centro dell’attenzione mediatica per il suo ruolo nella nuova serie della HBO, Euphoria.

Anche a Tom sono state poste domande sulla sua vita privata in un’intervista a ELLE, ma l’attore ha rivelato di non avere alcuna relazione al momento e di essere più concentrato sul lavoro. Quando però succederà, vorrà una storia seria:

Sono certamente un tipo da relazione. Non voglio una storia passeggera. Non fa parte di me.

Rivedremo Tom Holland e Zendaya nei ruoli di Peter Parker e M.J il 10 luglio 2019, quando Spider-Man: Far From Home verrà proiettato nelle sale cinematografiche italiane.