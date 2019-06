Pretty Little Liars - The Perfectionists: lo spin-off della serie TV sbarca (anche) in libreria

LibriTV News

24/06/2019

La mamma di Pretty Little Liars Sara Shepard torna in libreria con The Perfectionists, un romanzo thriller da cui è già stata tratta una serie TV spin-off: ecco tutto quello che c'è da sapere a riguardo.

Correva l'anno 2006 quando Sara Shepard acquisiva fama e notorietà internazionali grazie alla sua lunga serie di romanzi young adult dalla vena thriller. Apprezzata dal pubblico di lettori ancor prima di venire consacrata da una serie TV made in Abc, Pretty Little Liars ha tenuto i lettori incollati alle pagine dei romanzi di Shepard per ben 16 volumi, senza dimenticare speciali ed extra, per un totale di 21 titoli. Non sembra avere problemi d'ispirazione Sara Shepard, che nel frattempo ha cominciato almeno un paio di altre saghe.

Dea Planeta la riporta in Italia puntando su una delle più recenti e con meno volumi all'attivo: il ciclo delle Perfezioniste. È appena arrivato nelle librerie Pretty Little Liars - The Perfectionists, il primo volume del ciclo pubblicato con discreto successo sul mercato anglofono nel 2014. Copertina rigida, copertina con in bella vista il logo della serie TV, fascetta che promette nuovi misteri, nuove bugie e nuovi omicidi per gli amanti dei complotti made in Shepard. Cosa succederà in questa nuova saga? Quali saranno le connessioni con la saga principale e con l'imminente serie TV in arrivo? Scopriamolo insieme in questo approfondimento dedicato.

La trama di Pretty Little Liars - The Perfectionists

Beacon Heights è un cittadina fittizia dell'Oregon dove sorge un college molto prestigioso, noto per l'attenzione maniacale che i suoi studenti riservano agli studi. Che siano atleti o artisti, tutti danno il massimo, aspirando alla perfezione. Le cinque protagoniste del romanzo - Ava, Caitlin, Mackenzie, Parker e Julie - non sono certo da meno. Le studentesse 17enni sono perfezioniste nate, nonostante i tanti problemi che circondano la loro vita privata, dai rapporti turbolenti con le madri e i genitori alle relazioni affettive con i fidanzati.

DeA Planeta La copertina italiana di The Perfectionists

Le cinque ragazze si conoscono solo di vista e non sembrano avere nulla in comune tra di loro per interessi ed estrazione sociale. Durante una lezione del corso di cinema dedicata a Dieci piccoli indiani di Agatha Christie però scoprono un sorprendente terreno comune di dialogo: tutte loro hanno un motivo per odiare profondamente Nolan Hodgkiss, lo studente tiranno di Beacon Highs. Bello e potente, Nolan nel tempo ha scoperto almeno un segreto inconfessabile di ognuna di loro e le ragazze vivono nel terrore che possa rivelarlo a tutto il campus.

Così, quasi per gioco, ipotizzano quale sarebbe il modo migliore per toglierlo di mezzo e tornare a dormire sonni tranquilli. Ispirate dalla Signora del Giallo scelgono un grande classico: avvelenamento da cianuro. Tutto finisce lì, almeno fino a una festa a cui si ritrovano per caso tutte e cinque, quando decidono di fare uno scherzo a Nolan. Uno scherzo innocente che si trasforma in un gioco pericoloso: qualcuno infatti uccide Nolan, esattamente con la modalità da loro ideata! Le ragazze devono scoprire chi sia stato, prima di finire a loro volta in pericolo.

The Perfectionists tra romanzo e serie TV

Formula che vince non si cambia: The Perfectionists riprende gli stilemi e lo stile tutto suspense, colpi di scena e secreti inconfessabili della serie madre. Niente di nuovo dunque sotto il sole, ma rimane un titolo perfetto per i fan della saga originale, per alleviare la malinconia per la fine della serie TV. Nel frattempo però la produttrice esecutiva e creative della serie madre Marlene King non è rimasta con le mani in mano è si è messa al lavoro sull'adattamento televisivo di questo romanzo. Da marzo del 2019 sulla rete statunitense via cavo Freeform va in onda The Perfectionists, presentata come lo spin-off ufficiale di Pretty Little Liars. La trasmissione della prima stagione di 10 episodi si è conclusa e ci sono già voci di un possibile rinnovo per il prossimo anno.

HD Freeform Il cast dell'adattamento televisivo di The Perfectionists

Per quanto riguarda l'Italia invece non si sa ancora quando e se qualcuno si farà avanti per acquisire i diritti di trasmissione streaming o televisiva. Nell'attesa quindi la mossa di DeA Planeta accorre in aiuto dei fan, che potranno gustarsi le nuove avventure di un quintetto made in Sara Shepard, nella traduzione di Marilisa Pollastro.

Per altri consigli di lettura d'ispirazione televisiva e non, potete consultare i consigli di lettura del mese.