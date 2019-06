Queen & Slim, il trailer del thriller di Lena Waithe e Melina Matsoukas

Cinema

Ecco il trailer del nuovo thriller Queen & Slim in cui due giovani ragazzi di colore dovranno affrontare il problema del razzismo e diventeranno, come Bonnie e Clyde, una coppia di fuorilegge.

Proprio come le più famose coppie di fuorilegge Bonnie e Clyde e Thelma e Louise, un giovane duo, un uomo ed una donna di colore sono i protagonisti del nuovo thriller Queen & Slim di Lena Waithe e Melina Matsoukas. Infatti Universal Pictures ha rilasciato il primo trailer del film che, partendo dalle storie di coppie di banditi, vuole raccontare il problema del razzismo nei confronti dei neri americani in modo diverso.

Queen e Slim, interpretati rispettivamente da Jodie Turner-Smith e Daniel Kaluuya (protagonista di Scappa - Get Out e Black Mirror), sono due giovani semplici ragazzi di colore al loro primo appuntamento, che però vedono finire in tragedia dopo l'intervento di un poliziotto.

Trama

Questo thriller drammatico racconta la storia del giovane impiegato Slim e della ragazza avvocatessa Queen, entrambi di colore, che decidono di uscire per un appuntamento per la prima volta; successivamente, però, vengono fermati da un poliziotto per una lieve infrazione stradale e da qui la situazione inizia a degenerare.

Da una discussione tra l'agente di polizia e Slim deriva una colluttazione che finisce con l'uccisione del poliziotto da parte del ragazzo per difendere se stesso e Queen. I due, terrorizzati, sono costretti a fuggire diventando così dei latitanti, ignari però di essere stati ripresi dalle telecamere.

Infatti il video dell'accaduto diventa virale e la coppia in fuga finisce per diventare involontariamente il simbolo della riscossa per tutta quella gente che vive nel terrore, nel trauma e nel dolore. La loro fuga, inoltre, prenderà delle pieghe particolari e i due finiranno per forgiare un amore così profondo che plasmerà il resto delle loro vite.

Cast

Queen & Slim è stato sceneggiato da Lena Waithe (vincitrice dell'Emmy per Masters of None) attraverso la sua compagnia Hillman Grad Productions; alla regia c'è stata Melina Matsoukas che ha diretto tutti i video di Beyoncé ed è stata collaboratrice di altri artisti come Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga e Katy Perry.

Il cast, oltre ai protagonisti Jodie Turner-Smith e Daniel Kaluuya, vede la partecipazione di Bokeem Woodbine, Chloe Sevigny e del cantante country Sturgill Simpson. Il film, distribuito da Universal Pictures, debutterà nei cinema americani il 27 novembre 2019.

