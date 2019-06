Release Universal Pictures: le uscite Home Video di agosto 2019

CinemaAnimazione

Universal Pictures ha previsto un agosto ricco di uscite Home Video, da horror come Noi a serie come House of Cards fino a pellicole di animazione come Wonder Park.

Agosto si annuncia un mese di grandi uscite Home Video per Universal Pictures. Cinema, animazione e serie TV saranno i protagonisti del calendario estivo. Prendete carta e penna e segnatevi tutte le uscite.

Si inizia il 28 giugno con il DVD e il Blu-ray di Boy Erased - Vite cancellate con Nicole Kidman, Russell Crowe e Lucas Hedges. Il film racconta la vicenda del giovane omosessuale Jared. Il ragazzo, confuso sul proprio orientamento sessuale, confessa i suoi sentimenti alla madre e al padre pastore battista. I genitori decidono così di iscriverlo al programma Rifugio di un centro cristiano di recupero che si occupa di persone soggette a tentazioni omosessuali.

Sempre il 28 agosto, è prevista l’uscita in DVD e in Blu-ray del western I fratelli Sisters con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed e dell’horror Noi con il premio Oscar Lupita Nyong’o, vincitrice per il ruolo nel film 12 anni schiavo. Lupita veste i panni di Adelaide, una donna tormentata da un trauma irrisolto che torna nella sua casa d’infanzia per una vacanza con il marito e i due figli. Purtroppo, la vacanza in famiglia non sarà così idilliaca come Adelaide si aspettava.

Il 28 agosto saranno felici anche tutti i piccoli di casa grazie all’uscita in DVD e in Blu-ray del film di animazione Wonder Park e all’uscita in DVD di Avengers Confidential - La vedova nera e Punisher.

Tante le sorprese anche per gli appassionati di serie TV, sia italiane che internazionali. Il 28 agosto esce in DVD la prima stagione di Liberi sognatori, la serie in quattro episodi che racconta le storie di quattro grandi italiani, vale a dire Libero Grassi, Renata Fonte, Mario Francese e Emanuela Loi. Nello stesso giorno, sarà disponibile in DVD anche la serie Romanzo Siciliano con Fabrizio Bentivoglio, Claudia Pandolfi e Filippo Nigro.

Se invece siete dei fan di House of Cards, potrete acquistare il cofanetto con tutte le stagioni. Il cofanetto definitivo sarà in vendita il 28 agosto nella versione in DVD e in Blu-ray, insieme a un altro cofanetto di una serie che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Si tratta di Dr. House, di cui saranno in vendita i DVD dalla stagione 1 fino alla stagione 8.

Qui di seguito, l’elenco delle altre uscite di agosto:

Squadra antimafia 1-8 - DVD - 28 agosto 2019

Magum P.I. 1-8 - DVD - 28 agosto 2019

Western Cults - DVD - 28 agosto 2019

The Ring Collection - DVD - 28 agosto 2019

Cloverfield Collection - DVD e Blu-ray - 28 agosto 2019

Jurassic 5 Movie Vinyl Collection - Blu-ray - 28 agosto 2019

Bumblebee Collection - DVD e Blu-ray - 28 agosto 2019

Il Padrino - Corleone Legacy Collection - Blu-ray - 28 agosto 2019

Star Trek - The Kelvin Timeline Limited Edition - Blu-ray - 28 agosto 2019

Indiana Jones: The Complete Adventure - Collector’s Edition - Blu-ray - 28 agosto 2019

Classici femminili d’autore - Blu-ray - 28 agosto 2019

Buone visioni Home Video con Universal Pictures!