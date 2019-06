TV NewsCuriosità Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana

di Claudio Futmani - 24/06/2019 15:11 | aggiornato 24/06/2019 15:18

Che fine fanno i personaggi delle Serie TV tra una stagione e l'altra? Finiscono nel Limbo dei Personaggi! Aspettando Romolo + Giuly 2, è arrivata la web serie Cambio di Stagione

4 condivisioni

Da oggi e fino al 12 agosto in esclusiva qui su Mondofox.it e su Sky On Demand, arriva Romolo + Giuly: cambio di stagione, il prequel della seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, che andrà in onda in autunno su FOX (Sky, 112). Composto da 10 episodi da 3 minuti, il prequel ideato per il web si apre in un luogo metafisico chiamato Limbo dei personaggi, dove i protagonisti delle serie tv vengono relegati in attesa di capire se ci sarà una prossima stagione e se ne faranno parte.

HD FOX Romolo Montacchi e Giuly Copulati in Cambio di Stagione, la web serie

Cambio di Stagione riprende a pieno lo stile grottesco e fuori dalle righe della serie, giocando ancora una volta con il limite che divide la realtà dei personaggi dalla realtà della messa in scena. La web serie vede come protagonisti Francesco Pannofino (Boris, Così è la vita), Alessandro D’Ambrosi (Un medico in famiglia), Beatrice Arnera (Tini: la nuova vita di Violetta, Addio fottuti musi verdi, Non c’è campo), Niccolò Senni (Preferisco il paradiso, Come tu mi vuoi, Tonno spiaggiato), Ludovica Martini (Pink Different, Poveri ma ricchissimi) e il duo Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica, Pechino Express 7)

FOX FOX Guarda gli episodi di Romolo + Giuly: cambio di stagione

Nel corso dei dieci episodi vedremo Giuly (Beatrice Arnera) e Deborah (Ludovica Martini) fare le prove per recitare la parte di Giulietta, i ragazzi, ormai fratelli, Giangi Flaminio Pedersoli (Niccolò Senni) e Romolo Montacchi - Perdersoli (Alessandro D’Ambrosi) giocare a scacchi e scambiarsi confidenze tra amici e Edoardo Pedersoli (Francesco Pannofino) trasformarsi nel famoso regista che l’ha reso celebre: Rene’ Ferretti.

La seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana andrà in onda a settembre 2019 in esclusiva su FOX (Sky, canale 112).