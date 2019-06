Spider-Man: Far From Home, le recensioni sono positive (e ci sono parecchie sorprese)

Cinema

[Spoiler!]

Spider-Man sta per tornare, e a quanto pare in grande stile. Vediamo cosa ha detto la critica d'oltreoceano dopo le prime proiezioni di Spider-Man: Far From Home.

Se non siete ancora riusciti a superare Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home sarà la chiusura che fa per voi.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nel sequel di Spider-Man: Homecoming del 2017, diretto sempre da Jon Watts, il giovane Peter si ritrova a dover far fronte alla dolorosa scomparsa di Tony. Spinto dal desiderio di tornare alla normalità e concentrarsi sulla scuola e sugli amici, il ragazzo parte con la classe per la gita scolastica in Europa. Qui, però, la sua identità segreta (e Nick Fury) lo coinvolgerà in nuove avventure, che vedranno anche la presenza degli Elementali - nuovi temibili nemici - e Mysterio (Jake Gyllenhaal), che nei video promozionali viene presentato come un alleato di Spidey proveniente da un altro universo. Oltre a introdurre ufficialmente il concetto di Multiverso nel MCU (diretta conseguenza degli avvenimenti di Endgame), i trailer di Spider-Man: Far From Home hanno contribuito a darci un'idea di ciò che vedremo, ma il film sembra celare diverse sorprese, come anticipano anche le prime reazioni, per lo più positive, della critica d'oltreoceano.

Collider ne ha raccolte alcune, che riportiamo anche qui.

#SpiderManFarFromHome! What a fun, solid sequel. Tom Holland so incredibly charming, will watch him in any/all things. Jake Gyllenhaal gets way more to do than expected, clearly had a ball doing it. Also still loving Zendaya's MJ. — Kara Warner (@karawarner) June 19, 2019

Kara Warner: #SpiderManFarFromHome che sequel divertente e dalla solida costruzione! Tom Holland è incredibilmente affascinante, guarderei qualsiasi cosa con lui. Jake Gyllenhaal avrà più da fare di quel che si possa pensare e si è chiaramente divertito nel farlo. Oh, e continuo ad adorare la MJ di Zendaya.

absolutely loved #SpiderManFarFromHome. Captures the spirit of the comics and mixes in some amazing movie magic. The second the film ended I wanted to watch it again. #JakeGyllenhaal is fantastic as Mysterio. pic.twitter.com/4ZYaS0L8mf — Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 19, 2019

Steven Weintraub: Ho assolutamente amato #SpiderManFarFromHome. Cattura lo spirito dei fumetti e lo mescola alla magia del cinema. Non ha fatto in tempo a finire il film, che già volevo rivederlo. #JakeGyllenhaal è fantastico come Mysterio.

A reaction tweet: #SpiderManFarFromHome is wonderful. It’s funny and clever and filled with smart twists. (It also made me have incredibly visceral memories of class trips of yore.) I didn’t leave the theater sad! I am not worried about superheroes’ emotional states! Zendaya!! — Kate Erbland (@katerbland) June 19, 2019

Kate Erbland: Un tweet di reazione al film: #SpiderManFarFromHome è meraviglioso. È divertente, intelligente e pieno di risvolti ingegnosi. (Mi ha anche riportato alla mente dei ricordi incredibilmente profondi che risalgono ai tempi delle gite scolastiche). Non ho lasciato il cinema rattristata! Non sono preoccupata per la condizione emotiva dei supereroi [nel senso che hanno saputo gestirla a dovere, come spiega nel tweet successivo, n.d.r.]! Zendaya!!

Oh and for me SPIDER-MAN: FAR FROM HOME had three legit “holy shit” shocking moments. — Mike Ryan (@mikeryan) June 19, 2019

Mike Ryan: Ho assolutamente adorato Spider-Man: Far From Home. Sono un grande fan di Mysterio, e Gyllenhaal lo ha interpretato alla perfezione. In più, il film è davvero brillante (e divertente) nel gestire il post-Endgame e nello spiegare come funziona ora questo mondo. [Continua nel thread] E, ovviamente, con Mysterio nel mix, ci sono alcune scene davvero bizzarre. Onestamente, ho sempre pensato che un film con Mysterio non fosse fattibile, ma Jon Watts e gli altri ci sono riusciti. Oh, e per me Spider-Man: Far From Home ha tre momenti davvero scioccanti, del tipo che vi farà dire: 'Oh mamma!'.

#SpiderManFarFromHome had the difficult task of following two epic Avengers movies AND Spider-Verse and succeeds by telling a smaller, classical story about Peter Parker caught between what he wants and what responsibility demands. Pure cat(spider)nip for Spidey fans like me. pic.twitter.com/G2a4p6YhAr — Matt Singer (@mattsinger) June 19, 2019

Matt Singer: #SpiderManFarFromHome ha avuto il difficile compito di seguire due epici film sugli Avengers e Spider-Man: Un Nuovo Universo, ma ci è riuscito alla grande raccontando una storia più intima e classica su Peter Parker e il trovarsi combattuto tra quello che vuole e quello che è richiesto dalle sue responsabilità. È l'ideale per i fan di Spidey come me.

#SpiderManFarFromHome is funny, exciting, romantic, goofy & follows HOMECOMING in being this brilliant ground-level look at Spidey's world & how the events of #AvengersEndgame impacted everyday life. Lots of twists & turns, plus some adorable summer romances, too. I'm a big fan pic.twitter.com/NUX0f8YFM0 — Erik Davis (@ErikDavis) June 19, 2019

Erik Davis: #SpiderManFarFromHome è divertente, entusiasmante, eccentrico e in linea con Homecoming nel raccontare in maniera più ridimensionata ma brillante il mondo di Spidey e come gli eventi di #AvengersEndgame hanno influenzato la vita di tutti i giorni. Ci sono un sacco di risvolti inaspettati e di sorprese, più qualche adorabile amore estivo. Sono un grande fan.

Spider-Man: Far From Home sarà nelle sale italiane a partire dal 10 luglio.