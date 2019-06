Star Wars Jedi Fallen Order simile a Uncharted? No, l'ispirazione è Metroid

Videogames

24/06/2019

Star Wars Jedi Fallen Order non sarà lineare come Uhcharted, ma un'avventura molto più simile al franchise Metroid di Nintendo. A svelarlo sono gli stessi creatori del videogame.

L'E3 2019 ha regalato emozioni anche ai fan di Guerre Stellari. Merito di Electronic Arts e dei ragazzi di Respawn Entertainment, che hanno finalmente mostrato al grande pubblico il loro Star Wars Jedi Fallen Order, proprio tra le luci e i colori della kermesse videoludica in quel di Los Angeles.

Un titolo che, in uscita il prossimo 15 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, si propone come un'avventura "galattica" pensata per singolo giocatore. E che verte attorno alla figura del giovane Padawan Cal Kestis, uno degli ultimi appartenenti all'Ordine Jedi. Scampato all'epurazione seguita all'Ordine 66 e costretto alla fuga, il ragazzo dovrà assistere alla nascita dell'Impero e fare appello alla Forza per fronteggiare le minacce che gli si pareranno davanti con l'aiuto di una ristretta cerchia di fedeli amici.

E se è vero che la lunga sequenza di gameplay vista nel corso dell'ultima edizione dell'Electronic Entertainment Expo pare assai lineare, sono stati in molti ad associare Jedi Fallen Order, per meccaniche, alla saga di Uncharted. In realtà, la produzione finale sarà molto differente dalla serie targata Naughty Dog, dal momento che si ispirerà a un altro classico: Metroid!

A confermarlo è direttamente il Lead Level Designer Jeff Magers, ai microfoni di Game Informer. Stando a quanto dichiarato, in Star Wars Jedi Fallen Order saremo liberi di spostarci da un pianeta all'altro ogni volta che vorremo, sfruttando la nave Stinger Mantis. Le uniche sessioni assolutamente lineari saranno quelle da affrontare all'inizio di ogni pianeta - definite dagli sviluppatori "livelli", potranno in ogni caso essere completate seguendo differenti percorsi. Non solo, a schermo non sarà presente alcun indicatore che ci metta sulla via giusta da intraprendere, ma anzi dovrà essere rintracciata dai giocatori sulla base delle informazioni a disposizione e di una mappa 3D.

Proprio come accade nel franchise Metroid, anche nel nuovo videogame di Star Wars il nostro Cal andrà ad apprendere nuove abilità proseguendo nell'avventura, che si riveleranno utilissime (anche) per aprire nuove strade nei pianeti visitati precedentemente. Saranno moltissime le aree completamente opzionali.

Jedi Fallen Order è un gioco d'esplorazione dal un punto di vista del design. Tutti vogliono esplorare l'universo di Star Wars

ha affermato - non a caso - Magers.

Insomma, le premesse paiono davvero interessanti. Anche voi non vedete l'ora che arrivi novembre per testare la Forza di Star Wars Jedi Fallen Order?