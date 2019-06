Tom Holland spoilera Endgame (uscito da due mesi) e i fan si infuriano

Attenzione! Possibili spoiler!

Durante lo show, il presentatore ha chiesto a Tom Holland di introdurre Spider-Man: Far From Home e di raccontarne la trama. L'attore 23enne, che nell'Universo Cinematografico Marvel interpreta Peter Parker / Spider-Man, ha detto - come potete vedere nel video qui sotto a partire dal minuto 28:40 - che il nuovo film dell'Uomo Ragno è una diretta continuazione di Avengers: Endgame. Si avrà quindi a che fare con le conseguenze dei fatti narrati in quel film, come, per esempio, la morte di Tony Stark. A quel punto, Holland capisce di aver spoilerato un fatto saliente del film dei fratelli Russo e si blocca, poi chiede al pubblico se qualcuno ancora non avesse visto Avengers: Endgame ma, rendendosi conto che ormai è troppo tardi, si giustifica dicendo:

Se non avete visto [Avengers: Endgame], vivete in una caverna!

Il momento esilarante continua con Jake Gyllenhaal (in Spider-Man: Far From Home interpreta Mysterio) che indica Gwyneth Paltrow (Pepper Potts nel Marvel Cinematic Universe ), per ricordare che anche l'attrice non ha ancora visto il film dei fratelli Russo. Infatti, Tom Hanks, anch'esso in studio, le comunica di essere vedova.