Top Gun: Maverick dovrebbe sbarcare al Comic-Con, vedremo un trailer?

Paramount Pictures e Skydance Media sarebbero intenzionate a garantire un panel al sequel del film con Tom Cruise durante il Comic-Con di San Diego.

Manca circa mese al Comic-Con 2019 di San Diego e il programma dell'evento va via via definendosi. La presenza di un certo sequel con un irrinunciabile bisogno di velocità viene data come sempre più probabile nelle ultime ore. Secondo Deadline, Paramount Pictures e Skydance Media starebbero infatti lavorando per garantire un panel a Top Gun: Maverick.

Fonti del sito sostengono che lo studio stia già prenotando biglietti aerei e hotel al cast dell'atteso seguito di Top Gun. Una presentazione in anteprima mondiale del film con Tom Cruise al Comic-Con avrebbe davvero del sorprendente, dal momento che della pellicola finora non è trapelato proprio nulla, fatta eccezione per le foto dal set durante le riprese. Come se non bastasse, la data di uscita mondiale, originariamente fissata per 12 luglio 2019, è slittata al 26 giugno 2020.

Gli indizi della presenza di Top Gun: Maverick a San Diego

Nonostante, quindi, la release del film sia piuttosto lontana, Paramount, dopo aver mostrato ai presenti al CineEurope di Barcellona due minuti di riprese di Top Gun: Maverick, avrebbe intenzione di dare il via ad una campagna promozionale del film in grande stile, occupando un tassello nel programma della kermesse di San Diego.

C'è anche un'altra ragione, che di fatto giustificherebbe la presenza di Cruise & Co. (nonostante il coinvolgimento del divo hollywoodiano non sia ancora stata confermato) al Comic-Con: lo scorso anno proprio a San Diego sono state girate diverse sequenze del sequel del cult di Tony Scott. La città californiana, sede del Comic-Con, non è quindi un luogo qualunque, bensì una delle location utilizzate dalla produzione.

Top Gun: Maverick porterà il dog-fight tanto esaltato nel primo film ad un livello superiore, inglobando la tecnologia odierna (in primis l'utilizzo dei droni). Il film racconterà di una sfida generazionale tra le vecchie leve dell'aeronautica militare e i cadetti di oggi. Il cast include, oltre a Cruise, anche Jon Hamm, Val Kilmer, Jennifer Connelly e Miles Teller.