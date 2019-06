Tutti i costumi di Peter Parker in Spider-Man: Far From Home

Cinema

di Pasquale Oliva - 24/06/2019 09:56 | aggiornato 24/06/2019 09:59

In Spider-Man: Far From Home Peter Parker sfoggerà almeno quattro costumi, tra cui la nuova Stark Suit. E c'è più di un omaggio ai fumetti.

Tra i supereroi dell’universo Marvel (sia fumettistico che cinematografico), Spider-Man è tra coloro che possono contare su più costumi. Oltre a quello tradizionale - e più riconoscibile - in blu e rosso, lo spararagnatele ha utilizzato nel corso della sua storia costumi creati ad-hoc per lanciarsi in particolari missioni e/o affrontare nemici con poteri di ogni sorta. Risale ad esempio al 1997 la prima apparizione del costume a prova di Electro.

Potendo fare affidamento su un’enorme mole di fonti (i fumetti, appunto), Marvel Studios e Sony Pictures hanno deciso di riproporre questa possibilità di personalizzazione anche sul grande schermo. Dopo Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Tom Holland tornerà a vestire i panni di Peter Parker in Spider-Man: Far From Home e sfoggerà ben quattro costumi, ecco quali.

Stark Suit

Peter Parker ha indossato per la prima volta la Stark Suit in Captain America: Civil War (2016). Un più che gradito regalo di Tony Stark, in vista dello scontro con il team di Captain America / Steve Rogers. Il costume è tecnologicamente avanzato (include addirittura un’intelligenza artificiale, Karen), ed è munito delle iconiche ali di ragnatela.

Nonostante qualche variazione estetica, quello realizzato dal genio di New York riprende le caratteristiche tipiche del tradizionale costume dell’Uomo Ragno.

Iron Spider

Dopo averlo intravisto in Spider-Man: Homecoming, e visto indossato in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, rivedremo (probabilmente per poco) il costume Iron Spider anche in Spider-Man: Far From Home. I trailer del film diretto da Jon Watts mostrano l’eroe in azione nella sua New York con indosso proprio una delle creazioni di Tony Stark.

Noto anche come Item 17A (e ispirato all’armatura Mark XLVI di Iron Man), il costume è stato realizzato da Tony per l’introduzione di Peter negli Avengers. È più resistente, può essere utilizzato nello spazio (Infinity War) ed è munito di zampe di ragno meccaniche utili sia per difendersi che attaccare.

Su carta stampata (esordio su The Amazing Spider-Man n. 529) l’Iron Spider Armor è invece leggermente diverso da quello creato per il Marvel Cinematic Universe. Non mancano le zampe di ragno meccaniche, ma i colori del costume sono quelli dell’armatura di Iron Man, quindi oro e rosso. A sorpresa, questo appare di sfuggita (sotto forma di ologramma) nel trailer della pellicola in arrivo in Italia il 10 luglio, all’interno del laboratorio dello Stark Jet di Happy Hogan.

Semplice omaggio o indizio di una versione per il grande schermo?

Stealth Suit

Il costume stealth è un regalo di Nick Fury, che in Far From Home raggiungerà Peter Parker a Venezia per reclutarlo nel team anti-Elementali (di cui farà parte anche Mysterio / Quentin Beck). Non è tecnologicamente avanzato come gli altri, ma può contare su numerosi accessori degni dello S.H.I.E.L.D. (ormai un ricordo).

Nei trailer di Far From Home, vediamo Peter indossare il costume Stealth (che ricorda vagamente quello della serie a fumetti Spider-Man Noir) nello scontro con Molten Man.

Nuova Stark Suit

Cambia il costume, ma non la tecnologia alla sua base. Nei più recenti video-clip di Spider-Man: Far From Home vediamo Peter creare un costume nuovo di zecca in un laboratorio sullo Stark Jet di Happy Hogan. Nonostante siano attualmente sconosciute le sue caratteristiche, non ci sono dubbi sul fatto che sarà hi-tech (con tanto di ali di ragnatela). Una sorta di eredità del mentore Tony Stark, scomparso in Avengers: Endgame.

La novità che non sfugge allo sguardo riguarda i colori, il blu infatti sostituisce il nero. A tal proposito, è innegabile la somiglianza con i costumi della serie The Superior Spider-Man del 2013.

Oltre ai quattro mostrati nei trailer, Peter Parker indosserà altri costumi in Spider-Man: Far From Home?