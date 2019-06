28 giorni dopo: Danny Boyle conferma il terzo capitolo

I fan del genere horror-zombie saranno felici di sapere che il regista Danny Boyle ha confermato la realizzazione di un terzo film del franchise di 28 giorni dopo, cominciata con l'omonima pellicola del 2002 e proseguita con 28 settimane dopo nel 2007.

Quel film, interpretato da Cillian Murphy nei panni di Jim, un corriere irlandese che si sveglia dal coma 28 giorni dopo che un'invasione di zombie ha distrutto la società moderna, è considerato il punto di svolta per la rinascita del genere zombie sul grande schermo ed è pertanto degna di rilievo la notizia della realizzazione di un nuovo sequel. Nel corso di una recente intervista, il regista di Trainspotting ha dichiarato che intende collaborare ancora una volta con lo sceneggiatore Alex Garland, che ha già scritto la sceneggiatura del film originale.

Mentre i dettagli su questo progetto rimangono però avvolti dal mistero, sembra alquanto probabile che questo terzo film potrebbe fare un salto in avanti, svolgendosi circa 28 mesi dopo gli eventi della pellicola del 2002.

Boyle ha infatti dichiarato:

Io e Alex Garland abbiamo davvero una splendida idea per il terzo film, è davvero buona. Il film originale ha risvegliato un certo interesse per gli zombie movie, pur non facendo alcun riferimento a nessuno in particolare. Garland, al momento è concentrato sul suo lavoro di regista quindi adesso è complicato, ma non si può mai sapere. Probabilmente si chiamerà 28 mesi dopo, o 28 anni anni dopo. Del resto 28 anni ti danno l'opportunità di trovare un posto nuovo in cui andare.