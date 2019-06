Ann Sarnoff è il nuovo CEO di Warner Bros., la prima donna nella storia degli studios

Ann Sarnoff sarà il nuovo CEO di Warner Bros. La nomina è stata ufficializzata lunedì 24 giugno 2019 e si preannuncia come una vera rivoluzione. Ann Sarnoff è il primo CEO donna della compagnia ed è stata accolta con queste parole da John Stankey (CEO di WarnerMedia):

Ann Sarnoff, infatti, è stata Presidente di BBC Studios Americas dal 2010. Prima di guidare la sezione americana della BBC, era stata Presidente della compagnia Dow Jones Ventures e prima ancora Direttore operativo della Lega Professionale di Pallacanestro Femminile degli Stati Uniti (WNBA).

Nell’accettare l’incarico, Ann Sarnoff ha dichiarato:

Ann è stata nominata in sostituzione del precedente CEO, Kevin Tsujihara, dimissionario a marzo 2019. Tsujihara ha dovuto lasciare il suo incarico dopo 20 anni di lavoro nella compagnia a seguito di uno scandalo scoppiato per la sua relazione con l’attrice Charlotte Kirk. Sembra, infatti, che l’ex CEO avesse tentato di favorire la carriera della donna, sfruttando la sua posizione all’interno della compagnia.

Non appena, Ann Sarnoff è stata nominata i fan di Zack Snyder hanno rilanciato la loro campagna social affinché la compagnia rilasci la cosiddetta Snyder Cut di Justice League. L’hashtag #ReleasetheSnyderCut è il protagonista di tante nuove richieste, rivolte direttamente a Ann Sarnoff. I fan vorrebbero che Warner Bros. rilasciasse il montaggio preliminare del film (Snyder Cut) realizzato da Snyder prima di abbandonare il progetto per questioni familiari.

Congrats Ann Sarnoff on the new job. You're going to do a fantastic job. Us DC fans were sold on a Zack Snyder Justice League but certain WB executives took that away from us. I ask you as a person that believes in creative integrity to PLEASE #ReleaseTheSnyderCut Thank you. pic.twitter.com/6lpWF2juw4