Avengers: Endgame: ecco le scene che (forse) verranno mostrate nella 'versione estesa'

Va detto che al momento né Marvel Studios né lo stesso Feige hanno confermato la notizia, quindi per avere l'ufficialità della cosa ci toccherà attendere venerdì 28 giugno, giorno in cui la 'nuova' versione di Endgame farà capolino nei cinema americani (restando con molta probabilità in sala per tutto il weekend, vale a dire 29 e 30 giugno).

Secondo quanto rivelato in anteprima dal portale MCU Cosmic , la re-release di Endgame conterrà infatti una scena tagliata con protagonista Hulk, un tributo a Stan Lee mai visto prima e infine anche una breve anticipazione di Spider-Man: Far From Home , il nuovo film dedicato all'Arrampicamuri previsto nei cinema italiani a luglio (che, come sappiamo, sarà strettamente collegato ad Endgame avendo il compito di chiudere la Fase 3 del MCU).

Non si tratterà di una vera e propria nuova edizione del film dei fratelli Russo, bensì dello stesso lungometraggio uscito al cinema ad aprile ma arricchito con alcune 'chicche' che manderanno senza dubbio in estasi i fan del cinecomic Marvel campione di incassi.

