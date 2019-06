Fumetti

di Silvio Mazzitelli - 25/06/2019 08:12 | aggiornato 25/06/2019 08:16

A Milano apre la mostra dedicata a Batman e alla sua tecnologia per festeggiare gli 80 anni dalla nascita dell'uomo pipistrello.

DC sta organizzando dei grandi festeggiamenti per omaggiare l'80esimo anniversario di Batman, uno dei supereroi più famosi di sempre. Nel corso di tutto l'anno, la casa editrice americana farà diversi eventi dedicati all'uomo pipistrello, tra mostre, nuovi prodotti esclusivi, fan celebrations e molto altro.

Tra questi esclusivi eventi ce ne sarà uno anche in Italia organizzato da DC in collaborazione con Warner Bros.: infatti dal 28 giugno al 10 settembre, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (in via San Vittore 21) arriverà direttamente da Gotham City la mostra "Batman: 80 Years of Technology".

DC Comics

I visitatori potranno immergersi nel fantastico mondo a fumetti del supereroe DC, dove potranno ammirare decine di rari albi a fumetti americani, dagli anni '40 fino ai giorni nostri, in un percorso storico-critico basato sulla Bat-Tecnologia.

La mostra si focalizzerà infatti su tutte le copertine, vignette e pagine che mettono maggiormente in risalto il lato tecnologico del Cavaliere Oscuro, con alcuni famosi modelli utilizzati dal supereroe ricreati all'interno della mostra.

HD DC Comics

A completare l'esposizione ci saranno tredici opere originali di artisti di fama internazionale, tra cui: Milo Manara, Gabriele dell'Otto, Simone Bianchi, Giuseppe Camuncoli e Bill Sienkiewicz. Inoltre, sarà presente anche una rara videointervista realizzata dal giornalista Vincenzo Mollica a Bob Kane, il creatore di Batman, in cui si discuterà delle ispirazioni e dei sogni che hanno portato il suo ideatore a creare uno dei personaggi più iconici del mondo del fumetto.

Orari e informazioni sui biglietti

La mostra sarà accessibile comprando un normale biglietto del Museo Leonardo da Vinci (prezzo intero 10 euro, ridotto 7,50 euro), che sarà aperto tutti i giorni tranne il lunedì.

Se siete interessati ad avere maggiori informazione tramite i social sappiate che gli hashtag ufficiali dell'esposizione sono #Batman80 e #LongLiveBatman.