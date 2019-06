Crash Team Racing Nitro Fueled: questo video svela tutte le scorciatoie delle piste

Videogames

Nel remake di CTR non potevano di certo mancare tante scorciatoie disseminate in un po' tutti i livelli del gioco. Questa guida vi dice dove trovarle!

Piloti virtuali novelli e più navigati stanno gongolando. Dal 21 giugno, è infatti disponibile Crash Team Racing Nitro Fueled su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E va a riproporre, con grafica moderna e alcuni aggiustamenti di gameplay più attuali, l'indimenticabile rivale di Mario Kart, apparso per la prima volta su PSX nel lontano nel 1999.

Come è già successo per la trilogia platform dello stesso Crash e con quella del "cugino" Spyro, anche per il racing game il publisher Activision ha deciso di non stravolgere la formula originale, ma anzi di omaggiarla con un remake che tanto si rifà alle stesse emozioni che molti di noi hanno provato esattamente 20 anni fa. Rombando tra le piste della nostalgia.

Sempre cavalcando il passato, Crash Team Racing Nitro Fueled non abbandona neppure le classiche scorciatoie disseminate in un po' tutti i tracciati presenti nel videogame. Queste, come intuibile, vi permetteranno di guadagnare secondi preziosi nel corso della gara, seminando di parecchi metri i kart avversari. Trovarle e sfruttarle tutte non è di certo impresa facile, ma il video poco più in basso in questo articolo arriva prontamente in nostro soccorso.

Il filmato mostra infatti dove trovare tutte le scorciatoie del rifacimento di CTR, conferendovi un vantaggio non indifferente. A seguire, andremo comunque a elencarle per tutte le piste, così da avere a portata di mano una piccola e utilissima guida.

Dove si trovano tutte le scorciatoie di Crash Team Racing Nitro Fueled?

Baia di Crash

Potete notare la scorciatoia della Baia di Crash subito dopo aver effettuato la prima svolta a sinistra. Andate avanti oltre la rampa per guadagnare velocità e poi saltate dalla pozzanghera al prato sulla collina di fronte a voi.

Grotte Mistero

Una volta attraversato il primo gruppo di tartarughe, vedrete la scorciatoia buttandovi sul lato sinistro della pista.

Pista Cloaca

Questa scorciatoia è piuttosto difficile da sfruttare, ma con un triplo boost attivo e un buon controllo del vostro kart no dovreste avere troppi problemi nel guadagnare preziosissimi secondi sugli altri piloti in gara.

Fiale di Roo

Con una spinta sufficiente potete saltare alla fine di questa rampa a sinistra e spostarvi a terra, così da guadagnare un sensibile vantaggio.

Parco Coco

Potete individuare questa scorciatoia proprio nelle battute iniziali della pista, poco prima di attraversare il tunnel. Accelerate puntando al cumulo di erba sulla sinistra per ottenere una spinta sufficiente.

Piramide Papu

Raggiungete la cima della piramide e driftate attraverso l'erba per aggirare la prima pianta.

Valico Polare

A Valico Polare noterete sicuramente un'area "agghindata" con diversi turbo pad. Una volta qui, saltate dall'angolo in alto a destra della piattaforma di fronte a voi sfruttando la giusta angolazione per saltare sull'acqua e atterrare sulla pista sull'altro lato incolumi.

Miniere Drago

Prima della spirale di legno è possibile seguire un carrello minerario per bypassarlo. Questa scorciatoia è piuttosto pericolosa da attraversare, ma molto probabilmente una delle più utili tra quelle presenti in Crash Team Racing Nitro Fueled.

Via Aria Calda

Quando raggiungete la prima serie di turbo pad, saltate alla fine della rampa all'angolo indicato per atterrare su una parte del tracciato che sporge a destra.

Rocca Cortex

Dovrete prima raggiungere la torre dell'orologio, accanto alla quale è ben visibile una piattaforma. Ora saltate a sinistra, ma solo se avete a disposizione abbastanza spinta per raggiungerla.

Laboratorio N.Gin

Una volta che avrete raggiunto o il turbo pad - proprio dopo la sezione con il barilotto rotante -, potrete saltare a sinistra e atterrare sul turbo pad per ottenere una provvidenziale spinta.

Isola Infernale

Vedrete la scorciatoia all'inizio della pista. Attraversato il primo ponte, potrete infatti svoltare a sinistra e atterrare su un dosso per evitare tutte le rocce. Occhio ad avere a disposizione la spinta necessaria!

Ballo della Giungla

Subito dopo l'inizio della pista in cui saltate al livello più basso, invece di saltare giù potete salire su un muro sulla destra, risparmiando una piccola quantità di tempo lungo la strada.

Wumpa Meccanica

Arriverete a una freccia che punta a sinistra con tre ingranaggi di fronte a voi. Ignorare il segnale e saltate proprio attraverso gli ingranaggi, sfruttando un boost.

Vicolo degli Androidi

Attraversando una grande rampa, vedrete sicuramente una finestra con una freccia gialla che punta sulla sinistra. Voi andate dritto e attraversate la stessa finestra per trovare la preziosissima scorciatoia e far mangiare la polvere agli altri pretendenti al podio.

Tempio Tiny

Una volta superato il fango con i cavi elettrici, vedrete un sentiero di pietra verde. La scorciatoia è sulla sinistra!

Gola delle Meteore

Proprio all'inizio della pista, prima di saltare sul ghiaccio, potete andare oltre la piccola collina su un sentiero a sinistra con un turbo pad alla fine.

Rovine di Barin

Dopo essere usciti dal tunnel di metallo, ci sarà una piccola collina poco più avanti che potete usare quando vi muovete per saltare oltre il muro basso che vi si para davanti.

Fuori dal Tempo

La scorciatoia si trova all'inizio di questa pista, più esattamente alla destra delle due rampe che presentano la casella "!".

All'Assemblaggio

Potere saltare oltre il muro davanti davanti a voi prendendo uno slancio con la collina.

Tempio Tiger

La scorciatoia presente a Tempo Tiger si aprirà automaticamente nel corso di una prova a tempo. In una gara, è invece necessario demolire la porta con una bomba, un missile o una maschera.

