di Mattia Chiappani - 25/06/2019 15:37 | aggiornato 25/06/2019 15:41

Daisy Ridley potrebbe passare da Star Wars all'universo DC Comics, interpretando Batgirl nel film omonimo. Anche la candidatura di Katherine Langford sembra però molto forte, secondo i rumor.

Pochi giorni fa Internet è esploso in seguito alle voci di corridoio, poi confermate, della scelta di Robert Pattinson come nuovo Batman per la trilogia dedicata all'Uomo Pipistrello che sarà diretta da Matt Reeves. Ora arrivano nuove voci riguardanti un altro iconico membro della Bat-Famiglia. Stiamo parlando di Barbara Gordon, alias Batgirl, da lungo tempo nei piani dell'universo cinematografico DC Comics. Originariamente il progetto doveva essere curato da Joss Whedon, che però ha successivamente rinunciato al ruolo e da allora non ci sono stati particolari aggiornamenti. Tuttavia sembra che qualcosa si stia muovendo.

Nelle ultime ore è infatti emerso un nuovo rumor secondo cui Warner Bros. sarebbe attivamente alla ricerca di un'interprete per l'amatissima eroina e pare che la lista sia ridotta a due candidate principali. La prima è la britannica Daisy Ridley, nota al grande pubblico principalmente per il ruolo di Rey nella nuova trilogia di Star Wars, iniziata nel 2015. Stando alle voci, sarebbe attualmente la favorita per la parte, ma non sarebbe la sola ancora in corsa.

La shortlist infatti comprenderebbe anche Katherine Langford, ovvero Hannah Baker dell'apprezzata serie Netflix Tredici. L'attrice peraltro doveva comparire nell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe Avengers: Endgame, nei panni di una versione adolescente di Morgan Stark, figlia di Tony. La sua scena prevedeva un incontro con il padre in un ambiente onirico nel finale del film, ricalcando quanto accaduto a Thanos e Gamora nella pellicola precedente, ma è stata rimossa dalla versione finale. Sarebbe decisamente ironico se a questo punto il suo debutto nel mondo dei cinecomics dovesse avvenire in una pellicola dell'universo cinematografico DC Comics.

Stando a quanto riportato, gli studios sarebbero davvero vicini a confermare la propria decisione e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare molto presto. Ovviamente si tratta solamente di rumor per il momento, ma non sarebbe così incredibile se fossero confermati. Le tempistiche inoltre fanno pensare che il casting non sia necessariamente per il film da solista, ma piuttosto per un'apparizione nella sopracitata pellicola dedicata a Batman che prepari il terreno per un'avventura da protagonista a Barbara Gordon. Non ci sarà quindi la reunion tra gli interpreti di Twilight che qualcuno aveva suggerito ricordando le primissime voci sui desideri di Warner Bros. per il ruolo di Batgirl, secondo cui doveva assomigliare a Kristen Stewart.

Voi cosa ne pensate? Vi piacciono questi nomi per il ruolo di Batgirl? E se la shortlist fosse confermata, chi preferireste tra Daisy Ridley e Katherine Langford nei panni del personaggio?

