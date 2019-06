Dragon Ball Super: Broly, il sequel sarebbe già in lavorazione

AnimazioneCinema

Il producer responsabile del franchise di Dragon Ball ammette in un'intervista che i lavori per un nuovo film stanno per cominciare.

Il film Dragon Ball Super: Broly è stato un grande successo a livello di pubblico e d'incassi per Toei Animation. Dopo il suo passaggio nelle sale di tutto il mondo questo ha guadagnato al box office ben 125 milioni di dollari, diventando il lungometraggio animato dedicato a Dragon Ball con i maggiori incassi di tutti i tempi.

La rinascita di Dragon Ball, dapprima con la serie Super e poi con il film che introduce canonicamente Broly nell'opera creata da Akira Toriyama, non si può certo fermare all'apice del successo, infatti sembra proprio che nuovi progetti stiano per prendere il via.

Akiyo Iyoku, capo del dipartimento di Shueisha dedicato solamente a Dragon Ball, ha rilasciato un'intervista inclusa nei DVD e Blu-Ray dell'edizione giapponese dell'ultimo film. In quest'occasione Iyoku ammette che il team si sta preparando a realizzare un nuovo film dedicato a Dragon Ball. Il produttore non ha potuto dare ulteriori informazioni, ma ha aggiunto che probabilmente la nuova pellicola potrebbe prendere una direzione completamente nuova rispetto a quanto visto in passato.

Ancora non c'è una vera e propria conferma ufficiale del progetto, che probabilmente è nelle prime fasi di creazione, ma Akiyo Iyoku ha aggiunto che non vede l'ora di poter mostrare a tutti cosa succederà in futuro per il franchise, concludendo l'intervista dicendo che, quello che accadrà sarà ancora più incredibile di quanto visto finora.

Dunque si fanno ormai quasi certi i rumor di un nuovo lungometraggio animato dedicato a Dragon Ball Super, progetto che sembra a questo punto più concreto dell'eventuale sequel della serie animata conclusa l'anno scorso.

Nonostante ciò, il fatto che un nuovo film sia in sviluppo non esclude l'arrivo di una nuova serie animata, e molti fan sperano di poter assistere a qualche annuncio importante dedicato a Dragon Ball durante il prossimo Comic-Con di San Diego, che si svolgerà a luglio.

Voi cosa preferireste vedere nel futuro di Dragon Ball, un nuovo film del calibro di Dragon Ball Super: Broly, o una nuova serie animata che continui dagli eventi del lungometraggio?

