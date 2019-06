Elizabeth Hurley, il bikini social a 54 anni è incredibile

No, Zendaya e Tom Holland non stanno insieme (nonostante i rumor)

No, Zendaya e Tom Holland non stanno insieme (nonostante i rumor)

A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Jun 23, 2019 at 12:28pm PDT

View this post on Instagram

Anche dopo i 50 si può essere veri splendori on the beach, parola di Liz, che è sempre stata molto sportiva e molto attenta alla propria forma fisica.

A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Mar 6, 2019 at 7:35am PST

View this post on Instagram

Il bikini succinto non è passato inosservato, ma – chi la segue da tempo lo sa – Elizabeth ama provocare con spacchi, scollature, feritoie, décolleté in primo piano, centimetri di pelle scoperta.

Oltre un milione di follower ha avuto modo di ammirarla in tutto il proprio splendore, durante un bagno di sole in terrazza , immortalato dallo scatto di un iPhone.

Elizabeth Hurley è un’icona sexy anni ’90 e anche nei supersocial anni ’10 continua a sfoggiare costumi, curve e look estremamente sensuali, che mettono in risalto il suo corpo tonico. In questi giorni l’attrice si trova a Los Angeles, dove domenica pomeriggio ha aggiornato il proprio feed di Instagram con uno scatto che la ritrae in mise beachwear di colore vitaminico.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok