Estate 2019, i migliori gadget per il tuo smartphone da portare in spiaggia

25/06/2019

È tornato il caldo ed è di nuovo il momento di correre in spiaggia, prima di precipitarvi però date un'occhiata a questi folli gadget per smartphone da portare sotto l'ombrellone.

Il caldo incombe, l'estate è tornata ed è giunto il momento di prendere famiglia e ombrellone e scappare al mare. Acqua fresca, aria pulita e finalmente relax, non c'è niente di meglio per trascorrere questa estate 2019. Cosa fare però dopo pranzo quando la peperonata ribolle nello stomaco e le ore della digestione non passano mai? Eccovi una lista di simpatici gadget per smartphone che vi aiuteranno a passare qualche ora divertendovi sotto l'ombrellone!

I migliori accessori e gadget per smartphone da portare al mare in questa estate 2019

Eccovi dunque la nostra lista di folli gadget per smartphone e che, ci crediate o meno, esistono davvero. Alcuni inutili, altri imbarazzanti, altri ancora delle vere trovate geniali: ognuno di essi però saprà come farvi divertire e far trascorrere al meglio i momenti sulla vostra sdraio!

Cover apribottiglie

Budweiser

Quando il sole batte forte e l'unica cosa che vi separa dai suoi caldi raggi è un piccolo ombrellone di stoffa, l'unico ristoro che vi rimane è un a bella birra ghiacciata. Capita spesso però che tra borsa frigo, chiavi di casa, costumi di riserva, pranzo al sacco, asciugamani, infradito e nonna, l'apribottiglie venga dimenticato a casa, impedendovi di godere della vostra fresca birretta.

A meno che non dimentichiate anche lo smartphone, con questa cover apribottiglie potrete sopperire facilmente al problema, personalizzando il vostro telefono con la marca di birra che preferite!

Mini Ventilatore per smartphone

TOMMYY

Se invece non amate fare il bagno e nemmeno all'ombra riuscite a trovare un po' di ristoro, forse potrebbe tenervi al fresco proprio il vostro smartphone. Con un bassissimo consumo di batteria, infatti, potrete trovare un po' di freschezza nelle calde giornate estive grazie a questo mini ventilatore plug and play per cellulare.

Basta inserirlo nel connettore apposito del vostro smartphone e sarà subito pronto all'uso per tenervi al fresco mentre utilizzate il vostro dispositivo.

Pallina telecomandata

Sphero

Se siete degli inguaribili nostalgici delle gare di biglie sulla spiaggia apprezzerete tantissimo Sphero, gadget compatibile con sistemi iOS e Android. Si tratta infatti di una pallina radiocomandata via smartphone per sfide di velocità o di corsa sulla spiaggia.

Tutto quello che dovrete fare sarà costruire un percorso e dare il via a Sphero per sfidare amici e parenti in questo remake tecnologico delle biglie.

Prigione per smartphone

SANIDIKA

È arrivato il momento di smetterla di guardare il telefono! Il lavoro è lontano, bisogna godersi le vacanze, il mare, l'aria e toh, guarda una nuova notifica di....no! Adesso basta, con questa prigione per smartphone potrete finalmente mettere sottochiave i vostri cellulari e godervi il tempo con la vostra famiglia.

Sequestrate i cellulari a moglie e figli, metteteli in gabbia e buttate la chiave in mare per vivere una piena giornata di vacanza con i vostri parenti...sempre che non vi buttino in acqua a recuperare la chiave!

Cover con giochi

Merfinova

Avete finito la batteria del cellulare ma avete ancora voglia di giocare? Nessun problema, grazie a questa cover con giochi per smartphone potrete proseguire il divertimento con ben 36 videogiochi installati nella vostra custodia.

Questa cover utilizza una batteria a parte rispetto a quella dello smartphone e garantisce fino a 5 ore di durata con solo 2 ore di ricarica. Se al mare vi manca la vostra console preferita, fate un salto nel retrogaming con questa custodia "in stile Game Boy" per smartphone.

Stampante portatile per cellulare

Prynt

Si sa, le foto delle vacanze spesso rimangono sul telefono o dimenticate nel computer in qualche vecchia cartella. Con questa stampante portatile per cellulare potrete dare vita istantanea ai vostri selfie e regalarli alle persone con cui li avete scattati. Non lasciate che il il ricordo delle vacanze si perda tra montagne di file, rendetelo fisico con questo pratico gadget per smartphone.

Aeroplanino telecomandato

PowerUp

Per rilassarsi al mare, a volte non c'è niente di meglio che un bel giretto in aeroplano. Con questo piccolo gadget potrete guidare un aeroplanino e farlo sfrecciare sull'acqua e sulla sabbia. Il dispositivo è di carta e può essere piegato in più modi per dare vita a diversi aerei.

Attenzione però, qualcuno potrebbe non apprezzare il vostro svago e abbatterlo a colpi di racchettone! Se volete saperne di più su questo piccolo aereo di PowerUP leggete il nostro precedente articolo.

Lasergun per smartphone

Nerf

Siete stanchi di giocare a palla o a racchettoni? State cercando qualcosa di alternativo per far giocare i vostri figli in pineta? È arrivato il momento di mettere su una squadra di lasergun con il semplice ausilio dello smartphone. Con questo set di pistole e supporto per cellulare vi basterà scaricare l'app e potrete sfidarvi con le pistole laser mentre il contatore dei colpi segna quanti punti vita vi rimangono sul cellulare.

Nophone Air

The NoPhone

Infine un dispositivo rivoluzionario che ha cambiato la vita di molte persone: il Nophone Air. L'unico cellulare con componenti così leggeri che non pesano niente, con un processore di calcolo potente quanto un cervello umano e un display in qualità reale a 360 gradi. Grazie al Nophone Air non lascerete più lo smartphone a casa perchè questo mirabolante dispositivo riesce a teletrasportarsi direttamente nella vostra mano grazie ad un sistema di geolocalizzazione all'avanguardia.

Per funzionare non ha bisogno di batteria e scatta foto in qualità reale che registra direttamente nell'archivio migliore del mondo, il vostro cervello. Il Nophone Air è davvero la rivoluzione della telefonia, se volete finalmente dimenticarvi dello smartphone, passate al Nophone Air!

Siamo sicuri che tra tutte queste meraviglie troverete il gadget per smartphone con cui accendere la vostra Estate 2019, in caso contrario speriamo di avervi divertito con questa piccola selezione! Buona estate a tutti!