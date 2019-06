Cinema

25/06/2019

George Clooney dietro e davanti la cinepresa per l'adattamento di Goodmorning, Midnight, il libro di Lily Brooks-Dalton, mentre Mark L. Smith si occuperà della sceneggiatura.

Attore, produttore, regista sceneggiatore, imprenditore... Il curriculum di George Clooney continua ad allungarsi, riempendosi ogni volta di nuovi entusiasmanti progetti, come quello di cui vi parliamo qui.

Come segnalato anche da Deadline, Clooney prenderà parte, in qualità di regista, produttore e interprete, all'adattamento Netflix di Goodmorning, Midnight (in italiano La distanza tra le stelle), il romanzo post-apocalittico pubblicato nel 2016 dalla scrittrice statunitense Lily Brooks-Dalton.

La sceneggiatura del film è affidata a Mark L. Smith (Revenant - Redivivo, Overlord), mentre Grant Heslov e lo stesso Clooney, tramite la loro compagnia di produzione, Smokehouse Pictures, e in collaborazione con Anonymous Content e Syndacate Entertainment, si occuperanno della parte produttiva.

[Io e Grant] non potremmo essere più entusiasti di essere coinvolti in questo incredibile progetto. Mark è uno sceneggiatore che abbiamo sempre ammirato e il suo script è davvero toccante. E siamo elettrizzati dall'idea di lavorare con i nostri amici di Netflix.

Afferma l'attore più volte candidato agli Oscar.

Sulla collaborazione e sul progetto si esprime anche Scott Stuber, responsabile della divisione Netflix dedicata ai lungometraggi,

Conoscendo e avendo lavorato con George per più di vent'anni, non riesco a immaginare nessuno migliore di lui per portare sullo schermo una storia del genere. Il libro è avvincente, commovente, e l'adattamento di Mark è scritto davvero bene. Al centro di tutto vi è la natura umana; è una storia di cui, sono certo, il pubblico di ogni città e paese si innamorerà, proprio come è successo a me quando l'ho letta.

Il libro, designato come una delle migliori proposte del 2016 da Shelf Awareness e Chicago Review of Books, segue la vicenda di Augustine (Clooney), un brillante scienziato stazionato nell'Artico, e Sullivan, un'astronauta di ritorno da Giove a bordo dell'Aether.

Entrambi dovranno fare i conti con un futuro incerto e un'imminente catastrofe, cercando, nel frattempo, risposte ai quesiti della vita.

Non è ancora stato annunciato il titolo ufficiale della pellicola, ma la produzione inizierà nel mese di ottobre.