Tutti gli appassionati di cinema lo conoscono con il nome che gli avevano dato sul set: Bruce.

Steven Spielberg e il cast de Lo squalo, il film del 1975 per il quale venne coniato il termine blockbuster (campione d'incassi: 8 milioni di dollari di budget contro gli oltre 470 incassati), lo avevano battezzato così.

E dopo essere stato studiato a lungo, perché all'epoca aveva rappresentato un vero gioiello nello scenario degli effetti speciali, ora Bruce è stato restaurato con cura e torna a "casa", al museo del cinema: The Academy Museum of Motion ha annunciato che l'ultimo fra i vari modelli di squalo meccanico utilizzato nel film è stato completamente restaurato e trasformato.

Just in time for the 44th anniversary of #Jaws (1975)...🦈

An update on Bruce the shark's restoration! Special effects legend @G_Nicotero, his studio KNB EFX, and the #AcademyMuseum conservation team have fully transformed this undersea giant.

Photos by Greg Nicotero. pic.twitter.com/np2SEzPkld