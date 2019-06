Nikita, trama e cast del film del 1990 con protagonista Jean Reno

Cinema

25/06/2019

Nikita è un film di Luc Besson con protagonisti la giovane killer Nikita (Anne Parillaud) e Victor (Jean Reno), entrambi agenti dei servizi segreti francesi.

Nikita è un film del 1990 diretto da Luc Besson con Anne Parillaud e Jean Reno. Il regista francese trasse ispirazione per la pellicola dal brano omonimo di Elton John. La canzone è contenuta nell’album del 1985 Ice on Fire e racconta dell’amore impossibile tra un uomo e una donna guardia di frontiera nella Repubblica Democratica Tedesca. Il periodo è quello della Guerra Fredda e all’uomo viene impedito di raggiungere fisicamente la sua amata.

Nikita ha avuto un grande successo, ottenendo anche una nomination ai Golden Globe come Miglior film straniero. L’attrice Anne Parillaud, inoltre, ha vinto il Premio César come miglior attrice protagonista e il David di Donatello come Migliore attrice straniera per la sua interpretazione di Nikita.

Alla pellicola è ispirata una serie televisiva canadese del 1997. La serie, intitolata Nikita, aveva come protagonista l’attrice Peta Wilson ed è stata realizzata per ben 5 stagioni. Non solo, una seconda serie è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2010. Intitolata sempre Nikita, la serie è andata in onda per quattro stagioni con protagonista l’attrice Maggie Q.

Nel 1993, è uscito anche Nome in codice: Nina, film remake di Nikita interpretato da Bridget Fonda, Gabriel Byrne e Dermot Mulroney e diretto da John Badham.

Peta Wilson - protagonista della serie TV Nikita

Nikita: la trama del film

La tossicomane Nikita partecipa a una rapina finita male all’interno di una farmacia. Durante il colpo, la ragazza uccide a sangue freddo un poliziotto e viene arrestata. I servizi segreti francesi (DGSE) decidono di usare la sua abilità e ne fingono la morte per overdose.

All’agente segreto Bob (Tchéky Karyo) è affidato il compito di addestrare la ragazza, ponendola di fronte a un aut aut. A Nikita viene cioè proposto di scegliere tra la sua condanna a morte e il lavoro come agente o meglio come spietato killer al soldo della DGSE. Inizia così un durissimo addestramento che termina con una prova sul campo.

Bob invita a cena Nikita in un ristorante elegante, le regala una pistola e le dà l’incarico di uccidere uno degli avventori.

Speaking about assassin woman in films, Nikita is one of the pioneers. pic.twitter.com/0XQskKMyNl — Ali Satri Efendi (@alisatriefendi) June 21, 2019

Nikita riesce a portare a termine la missione e ottiene un’identità fittizia. Diventa così l’infermiera Marie. Durante i primi giorni di lavoro, conosce il giovane Marco in un supermercato e inizia una relazione che, con il tempo, si rivelerà una storia d’amore molto seria.

Nikita presenta addirittura Marco a Bob, che si finge uno zio e regala ai due un viaggio a Venezia. Si tratta ovviamente di una missione, in cui la ragazza affiancherà lo spietato agente Viktor (Jean Reno), detto l’eliminatore.

La nuova missione metterà a rischio la copertura di Nikita e la farà scontrare contro l’impossibilità di tenere nascosto il suo vero lavoro al fidanzato Marco. Dopo la cruenta missione veneziana, infatti, Nikita si ritroverà a dover fare di nuovo una difficile scelta.

Nikita: il cast

Anne Parillaud fu lanciata a livello internazionale dal film, proprio come Jean Reno. L’attore ha conquistato la fama mondiale grazie al sodalizio artistico con Luc Besson, che lo ha voluto in Le Grand Bleu (1988), Nikita (1990) e Léon (1994).

Oltre ai due attori appena citati, hanno recitato nel film: