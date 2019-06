Reebok annuncia le sneaker che richiamano Buzz e Woody di Toy Story 4

Si tratta di un'edizione limitata, per cui chi le desidera dovrà affrettarsi per aggiudicarsele!

La sinistra è in viola e verde, in riferimento a Buzz Lightyear . Gli interni della scarpa sono viola e sul tallone appare la scritta SR. Nella parte superiore della scarpa spicca il pulsante rosso Instapump, circondato dalle classiche strisce gialle e nere, segnale di pericolo.

La collaborazione è tra BAIT x Disney Pixar x Reebok Instapump Fury in occasione dell’uscita di Toy Story 4 nelle sale, prevista nei cinema italiani per il 26 giugno 2019 .

